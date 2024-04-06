Honor Magic 6 Pro Türkiye\'de ön kayıta açıldı, Hepsiburada\'da 3000 TL indirim fırsatı!

Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Peki bu cihaz neler sunuyor?
Honor Magic 6 Pro ön kayıt özel 3 bin TL indirim fırsatı ile Hepsiburada'da!
Bugün Hepsiburada üzerinden ön kayıt yaptırabileceğiniz Honor Magic 6 Pro, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip. 1280 x 2800 piksel çözünürlükte olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.
Cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ara yüzüne sahip olan Magic 6 Pro, 5600 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Bu batarya 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip.
Honor Magic V2 inceleme
Ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olan bu cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlar da sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 180 Megapiksel periskop telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.
Kamera tarafında dikkat çeken önemli yenilik ise algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak fotoğraflarda doğal bir bokeh efekti oluşturabiliyor.
Ayrıca Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, çeşitli vücut hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak spor etkinliklerinde çarpıcı anlar yakalamanızı sağlıyor. Ek olarak gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini de otomatik olarak tanımlayabiliyor.
Ön kayıt yaptırmak ve 3 bin TL indirimden faydalanmak için burayı tıklayabilirsiniz.
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı, Hepsiburada'da 3000 TL indirim fırsatı! - Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu. OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor. Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi. Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli. Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor. Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Vestel CEO'su Ergün Güler, Vestel Mobility şirketi aracılığıyla elektrikli araçlar için yerli ve milli üretim yapacaklarını belirtti. Şirket, batarya teknolojisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimine odaklanacak ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefliyor. Bir bilgisayar oyuncusu, oyunlarda en fazla ban yeme sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı macera, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasında hayretler uyandırdı. Valve Anti-Cheat (VAC) tarafından korunan oyunlarda 100, diğer oyunlarda ise ekstra 100 ban elde etmeyi amaçlayan Xeonir, şimdiye kadar yaklaşık 200 ban başarısına ulaşmış durumda. Bu tuhaf hedef, oyun dünyasında nasıl bir etki yaratabilir? Oyun kültürü ve toplulukları üzerinde ne tür tartışmaları tetikleyebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın... Google, internette gezinmeyi hızlandıracağını iddia ettiği Jpegli teknolojisini resmen tanıttı. Bu teknoloji sayesinde, birçok JPEG görsel emsallerine göre tam %35 daha fazla sıkıştırılacak ve çok daha hızlı bir internet deneyimi elde edilecek. Böylelikle yükleme sürelerinin de gözle görülür oranda azaltılması öngörülüyor. Google yönetimi, JPEG'in internette gezinme hızını yavaşlattığı eleştirilerine son vermek amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor. Jpegli, standart JPEG kodlayıcılara göre depolama ve bant genişliği bakımından tasarruf sağlarken, görüntülerdeki netlik bozulmasını engelliyor ve daha doğal bir görünüm sunuyor. Google'ın Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatını da kullandığı belirtiliyor. Bu teknoloji, başarılı olması durumunda internet deneyimini yeniden şekillendirebilir. Meta, yapay zeka kullanarak içerik üretenlere etiket ekleyeceğini duyurdu. Yapay zeka tarafından manipüle edilen veya oluşturulan içerikler "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlenecek. Meta, kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacak.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı, Hepsiburada'da 3000 TL indirim fırsatı! - Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu.
OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor.
Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi.
Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor.
Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Vestel CEO'su Ergün Güler, Vestel Mobility şirketi aracılığıyla elektrikli araçlar için yerli ve milli üretim yapacaklarını belirtti. Şirket, batarya teknolojisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimine odaklanacak ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bir bilgisayar oyuncusu, oyunlarda en fazla ban yeme sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı macera, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasında hayretler uyandırdı. Valve Anti-Cheat (VAC) tarafından korunan oyunlarda 100, diğer oyunlarda ise ekstra 100 ban elde etmeyi amaçlayan Xeonir, şimdiye kadar yaklaşık 200 ban başarısına ulaşmış durumda. Bu tuhaf hedef, oyun dünyasında nasıl bir etki yaratabilir? Oyun kültürü ve toplulukları üzerinde ne tür tartışmaları tetikleyebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...
Google, internette gezinmeyi hızlandıracağını iddia ettiği Jpegli teknolojisini resmen tanıttı. Bu teknoloji sayesinde, birçok JPEG görsel emsallerine göre tam %35 daha fazla sıkıştırılacak ve çok daha hızlı bir internet deneyimi elde edilecek. Böylelikle yükleme sürelerinin de gözle görülür oranda azaltılması öngörülüyor. Google yönetimi, JPEG'in internette gezinme hızını yavaşlattığı eleştirilerine son vermek amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor. Jpegli, standart JPEG kodlayıcılara göre depolama ve bant genişliği bakımından tasarruf sağlarken, görüntülerdeki netlik bozulmasını engelliyor ve daha doğal bir görünüm sunuyor. Google'ın Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatını da kullandığı belirtiliyor. Bu teknoloji, başarılı olması durumunda internet deneyimini yeniden şekillendirebilir.
Meta, yapay zeka kullanarak içerik üretenlere etiket ekleyeceğini duyurdu. Yapay zeka tarafından manipüle edilen veya oluşturulan içerikler "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlenecek. Meta, kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacak.
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