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Honor Magic 6 Serisi Kamerası Hakkında Son Bilgiler - Son Dakika
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Honor Magic 6 Serisi Kamerası Hakkında Son Bilgiler

Honor Magic 6 serisi, arkadaki üçlü kamera sistemi ve ön kameradaki ilginç detaylarla dikkat çekecek. Serinin ana kamerası değişken diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olacak. Ayrıca, uydu iletişimi teknolojisi ve Porsche ortak markalı bir modelin varlığı da rapor ediliyor.

Honor Magic 6 Serisi Kamerası Hakkında Son Bilgiler
12.12.2023 - 01:13,
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Huawei çatısından ayrılıp kendi ayakları üzerinde duran Honor, akıllı telefon pazarına katkı sunmaya son hız devam ediyor. Yaklaşan Honor Magic 6 serisine ilişkin en son bilgiler, arkadaki üçlü kamera sistemini ve ön kameradaki bazı ilginç detayları ayrıntılarıyla anlatıyor.

Honor Magic 6 kamerası nasıl olacak?

Ele geçen son raporlara göre Honor Magic6, bir OV50H sensörüne, bir OV50K sensörüne ve 160 MP periskop lense sahip olacak. OV50H 1/1,3 inçlik bir sensördür, söylentiler OV50K'nın ise 1 inç tipi sensör veya 1/1,3 inç sensör olduğuna işaret etmektedir. OV50K, temelde yığılmış bir sensör olan yanal taşma entegrasyonu kapasitör tabanlı CMOS LOFIC teknolojisine sahiptir.

Honor Magic 6 Serisi Kamerası Hakkında Son Bilgiler

Ana kameranın (OV50H veya OV50K), sensöre çarpan ışık miktarını ayarlamak için değişken diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olması bekleniyor. Bu, iyi ışıkta (manzara, makro çekimlerde) daha keskin görüntüler ve düşük ışıkta daha parlak ve daha az bozulmuş görüntüler elde etmenize yardımcı olacaktır.

Raporun geri kalanı Honor Magic 6 serisindeki uydu iletişimi teknolojisine ve Porsche ortak markalı bir modelin varlığına işaret ediyor. Bir önceki seride olduğu gibi Magic 6'nın da Şubat ayında sahne alması bekleniyor.

Önemli kaynaklar, serinin 3C sertifikalı raporlarına ulaştı. Daha önce serinin 80W şarj ile beslenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Rapora göre Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğiyle sahne alacak.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından bir önceki seri olan Honor Magic 5 Pro'nun teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDeğerlerModelHonor Magic 5 ProRenk SeçenekleriMavi, Yeşil, Mor, Turuncu, SiyahEkran120 Hz OLED LTPO, 1800 nit parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2 (4nm)CPU– 1 x Cortex-X3 (3.2 GHz)– 4 x Cortex-A715 (2.8 GHz)– 3 x Cortex-A510 (2.0 GHz)RAM12 GBDepolama Alanı512 GB (Dahili depolama)Kamera (Arka)– 50 MP Geniş Açılı Ana Kamera– Ultra Geniş Açılı Kamera– Telefoto Kamera– 100x Zoom (Yapay Zeka Destekli)Kamera (Ön)12 MPBatarya Kapasitesi5100 mAh (Silikon-Karbon Batarya)Hızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50Wİşletim SistemiMagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)Diğer Özellikler– Dynamic Dimming Teknolojisi– Yapay Zeka Destekli Fotoğraf İyileştirmesiBoyutlar ve Ağırlık– BelirtilmemişFiyat (12 GB RAM, 512 GB Depolama)1199 Dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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