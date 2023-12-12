Honor Magic 6 Serisi Kamerası Hakkında Son Bilgiler

Huawei çatısından ayrılıp kendi ayakları üzerinde duran Honor, akıllı telefon pazarına katkı sunmaya son hız devam ediyor. Yaklaşan Honor Magic 6 serisine ilişkin en son bilgiler, arkadaki üçlü kamera sistemini ve ön kameradaki bazı ilginç detayları ayrıntılarıyla anlatıyor.

Honor Magic 6 kamerası nasıl olacak?

Ele geçen son raporlara göre Honor Magic6, bir OV50H sensörüne, bir OV50K sensörüne ve 160 MP periskop lense sahip olacak. OV50H 1/1,3 inçlik bir sensördür, söylentiler OV50K'nın ise 1 inç tipi sensör veya 1/1,3 inç sensör olduğuna işaret etmektedir. OV50K, temelde yığılmış bir sensör olan yanal taşma entegrasyonu kapasitör tabanlı CMOS LOFIC teknolojisine sahiptir.

Ana kameranın (OV50H veya OV50K), sensöre çarpan ışık miktarını ayarlamak için değişken diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olması bekleniyor. Bu, iyi ışıkta (manzara, makro çekimlerde) daha keskin görüntüler ve düşük ışıkta daha parlak ve daha az bozulmuş görüntüler elde etmenize yardımcı olacaktır.

Raporun geri kalanı Honor Magic 6 serisindeki uydu iletişimi teknolojisine ve Porsche ortak markalı bir modelin varlığına işaret ediyor. Bir önceki seride olduğu gibi Magic 6'nın da Şubat ayında sahne alması bekleniyor.

Önemli kaynaklar, serinin 3C sertifikalı raporlarına ulaştı. Daha önce serinin 80W şarj ile beslenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Rapora göre Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğiyle sahne alacak.

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