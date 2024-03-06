Honor Magic V2 Türkiye\'de tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Honor, geçtiğimiz aylarda küresel olarak piyasaya sürdüğü Magic V2 model katlanabilir Android amiral gemisini bugün Türkiye'de de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Honor Magic V2 teknik özellikleri ve fiyatı…

Honor Magic V2 özellikleri ve fiyatı

Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sunan Honor Magic V2, sırasıyla 6,43 inç ve 7,92 inç boyutta dış ve iç ekrana sahip. Her iki ekran da OLED türündeyken, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Ön tarafında 4K'da 30 FPS video kaydı alabilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren Android amiral gemisi modelin arka kasasında ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

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Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2 modeli, 66W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ile uzun süreli kullanım sunuyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

Honor Magic V2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;