Honor, geçtiğimiz aylarda küresel olarak piyasaya sürdüğü Magic V2 model katlanabilir Android amiral gemisini bugün Türkiye'de de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Honor Magic V2 teknik özellikleri ve fiyatı…
Honor Magic V2 özellikleri ve fiyatı
Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile yüksek performans sunan Honor Magic V2, sırasıyla 6,43 inç ve 7,92 inç boyutta dış ve iç ekrana sahip. Her iki ekran da OLED türündeyken, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.
Ön tarafında 4K'da 30 FPS video kaydı alabilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren Android amiral gemisi modelin arka kasasında ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.
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Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2 modeli, 66W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ile uzun süreli kullanım sunuyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E yer aldığını da belirtmek gerekiyor.
Honor Magic V2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak belirlendi. Satın almak için burayı tıklayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic V2 Türkiye'de tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Windows Alt Sistemi (WSA) desteği sona erdiğinde, kullanıcılar artık Android uygulamalarını Windows 11'e yükleyemeyecekler. Microsoft, geliştirici topluluğunun desteği için minnettar olduklarını ve geri bildirimleri dikkate alacaklarını belirtti. Uber Türkiye, 2023 yılında kaydettiği büyüme rakamlarıyla sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Şirketin platform üzerinden elde ettiği ciro, geçtiğimiz yıl 137 milyar doları aşarak, büyük bir iş hacmine ulaştı. Türkiye pazarında da önemli başarılara imza atan Uber, uygulamanın indirilme sayısının 6.7 milyonu aştığını ve şu anda 10 şehirde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Uber, Hindistan yatırımlarını artırarak yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. Turcorn adayları tanıtım toplantısında 15 yeni Turcorn adayı duyuruldu. Toplantıda, bugüne kadar milyar doları aşan değerlemeler elde eden 7 Turcorn'un da olduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'den çıkan ve milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlere 'Turcorn' denildiğini vurguladı. Bakanlık, Turcorn 100 Programı aracılığıyla şirketlere finansal kaynaklara erişim ve hızlandırma programları gibi fırsatlar sunacak. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç santrali inşa etmeyi planladığını söyledi. Borisov ayrıca Çin ile Ay'da ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını belirtti. Tesla Cybertruck, Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen bir kaza sonucunda tekrar gündeme geldi. Kazada can kaybı olmaması sevinçle karşılanırken, aracın prestiji üzerindeki etkisi merak konusu. Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Elon Musk'tan destek istedi. Ancak kazanın araç sahibi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor. ChatGPT, yapay zeka asistanı olarak kullanılan bir platforma yeni bir özellik ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek. Bu özellik, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunarken, aynı zamanda öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duymamızı sağlayacak. Sesli okuma özelliği, GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek ve 37 farklı dili kapsayacak. Bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor.
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama512 GBBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K@30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E
16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak belirlendi. Satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic V2 Türkiye'de tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Microsoft, kullanıcıların Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Windows Alt Sistemi (WSA) desteği sona erdiğinde, kullanıcılar artık Android uygulamalarını Windows 11'e yükleyemeyecekler. Microsoft, geliştirici topluluğunun desteği için minnettar olduklarını ve geri bildirimleri dikkate alacaklarını belirtti.
Uber Türkiye, 2023 yılında kaydettiği büyüme rakamlarıyla sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Şirketin platform üzerinden elde ettiği ciro, geçtiğimiz yıl 137 milyar doları aşarak, büyük bir iş hacmine ulaştı. Türkiye pazarında da önemli başarılara imza atan Uber, uygulamanın indirilme sayısının 6.7 milyonu aştığını ve şu anda 10 şehirde faaliyet gösterdiğini duyurdu. Uber, Hindistan yatırımlarını artırarak yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.
Turcorn adayları tanıtım toplantısında 15 yeni Turcorn adayı duyuruldu. Toplantıda, bugüne kadar milyar doları aşan değerlemeler elde eden 7 Turcorn'un da olduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'den çıkan ve milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlere 'Turcorn' denildiğini vurguladı. Bakanlık, Turcorn 100 Programı aracılığıyla şirketlere finansal kaynaklara erişim ve hızlandırma programları gibi fırsatlar sunacak.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç santrali inşa etmeyi planladığını söyledi. Borisov ayrıca Çin ile Ay'da ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını belirtti.
Tesla Cybertruck, Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen bir kaza sonucunda tekrar gündeme geldi. Kazada can kaybı olmaması sevinçle karşılanırken, aracın prestiji üzerindeki etkisi merak konusu. Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Elon Musk'tan destek istedi. Ancak kazanın araç sahibi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor.
ChatGPT, yapay zeka asistanı olarak kullanılan bir platforma yeni bir özellik ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, ChatGPT artık yanıtlarını sesli şekilde de verebilecek. Bu özellik, özellikle görme sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir çözüm sunarken, aynı zamanda öğrenmek istediğimiz dillerin telaffuzlarını da kolayca duymamızı sağlayacak. Sesli okuma özelliği, GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek ve 37 farklı dili kapsayacak. Bu yeni özelliğin, ChatGPT'yi bir adım daha öne taşıması bekleniyor.
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