Honor, birkaç ay önce Çin'de tanıttığı ürünleri nihayet Avrupa'ya da getirdi. MWC 2024 kapsamında düzenlenen lansmanda tanıtılan bu ürünler arasında Honor Pad 9'da var. Fiyatıyla ön plana çıkan Honor Pad 9 inceleme sizlerle.
Honor Pad 9 inceleme
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Honor Pad 9 modeli, 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1.07 milyar renk ile 500 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor.
Pad 9, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca HONOR RAM Turbo özelliğiyle RAM kapasitesini 16 GB'a kadar artırabiliyor. 8.300 mAh kapasiteli batarya, 30W kablolu şarjı destekliyor ve 11 saate kadar video izleme, sosyal medya gezintisi veya müzik dinleme süresi sunuyor.
Tablet, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 13 Megapiksel kamera bulunuyor. Ayrıca HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü ses sistemi ile kullanıcılara yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor.
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı %88 ekran-gövde oranı 1.07 milyar renk 500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GB İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm 555 gram Türkiye Fiyatı: 12 bin 999 TL Son Dakika › Teknoloji › Honor Pad 9 İnceleme: Fiyatıyla Öne Çıkan Tablet - Son Dakika Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde önemli bir rol oynayan Baykar, Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile Azerbaycan'da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İHA, SİHA ve diğer teknolojilerin üretimi ve eğitimleri gibi konular da gündemde. Detaylar haberimizde! Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir üretici şirket olarak, Bahreyn'e üç adet F-16 Block 70 uçağından oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte Bahreyn, F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke oldu. Türkiye ise 2027 yılında sipariş ettiği F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi. IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. 2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi. Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek. Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor. Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
ÖzellikDeğerEkran: 12.1 inç – IPS
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
%88 ekran-gövde oranı
1.07 milyar renk
500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GB İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm
555 gram Türkiye Fiyatı: 12 bin 999 TL
Son Dakika › Teknoloji › Honor Pad 9 İnceleme: Fiyatıyla Öne Çıkan Tablet - Son Dakika
Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde önemli bir rol oynayan Baykar, Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile Azerbaycan'da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İHA, SİHA ve diğer teknolojilerin üretimi ve eğitimleri gibi konular da gündemde. Detaylar haberimizde!
Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir üretici şirket olarak, Bahreyn'e üç adet F-16 Block 70 uçağından oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte Bahreyn, F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke oldu. Türkiye ise 2027 yılında sipariş ettiği F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi.
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek.
Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor.
Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?