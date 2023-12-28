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Honor X50 GT Modeli Teknik Özellikleriyle Tanıtıldı - Son Dakika
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Honor X50 GT Modeli Teknik Özellikleriyle Tanıtıldı

Honor'un yeni modeli X50 GT, şirketin resmi web sitesinde listelenmeye başladı. Cihazın dört farklı varyantı bulunacak ve fiyatları 280 ila 425 dolar arasında olacak. Özellikleri arasında 6,78 inç 1,5K OLED ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama, 5.800mAh pil ve 108 MP arka kamera bulunuyor.

Honor X50 GT Modeli Teknik Özellikleriyle Tanıtıldı
28.12.2023 - 18:29,
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Honor'un üzerinde çalıştığı X50 GT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya paylaşıldı. Cihazla ilgili ilk detaylar geçen haftalarda ortaya çıkarken, bugün gelen yeni bir rapor ürünün teknik özelliklerini tanıtım öncesi gözler önüne seriyor.

Honor X50 GT şirketin resmi web sitesinde listelendi

Honor X50 GT modeli şirketin resmi web sitesinde listelenmeye başladı. Akıllı telefonun rezervasyonları böylelikle başlarken, siteye baktığımızda 12 GB + 256 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere dört farklı varyantla satılacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun fiyat detayları şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre 280 ila 425 dolar arasında fiyatlarla satılacak. Son olarak ürünün 4 Ocak'ta tanıtılacağını belirtelim.

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Cihazın bugüne dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerHonor X50 GTEkran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KYenileme Hızı120HzParmak İzi SensörüEkran İçiİşletim SistemiMagic OS 7.2 tabanlı Android 14İşlemciSnapdragon 8 Plus Gen 1RAM12 GB, 16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBPil5.800mAh, 35W Hızlı ŞarjSoğutma5100mm² VC Soğutma ÜnitesiArka Kameralar– 108 MP (f/1,75 diyafram açıklığı)Ön KameraBilgi yok

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Honor X50 GT Modeli Teknik Özellikleriyle Tanıtıldı - Son Dakika
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