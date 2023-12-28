Honor X50 GT Modeli Teknik Özellikleriyle Tanıtıldı

Honor'un üzerinde çalıştığı X50 GT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya paylaşıldı. Cihazla ilgili ilk detaylar geçen haftalarda ortaya çıkarken, bugün gelen yeni bir rapor ürünün teknik özelliklerini tanıtım öncesi gözler önüne seriyor.

Honor X50 GT şirketin resmi web sitesinde listelendi

Honor X50 GT modeli şirketin resmi web sitesinde listelenmeye başladı. Akıllı telefonun rezervasyonları böylelikle başlarken, siteye baktığımızda 12 GB + 256 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere dört farklı varyantla satılacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun fiyat detayları şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre 280 ila 425 dolar arasında fiyatlarla satılacak. Son olarak ürünün 4 Ocak'ta tanıtılacağını belirtelim.

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Cihazın bugüne dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;