Honor X7b 5G: Fiyatı, Teknik Özellikleri ve Tasarımı

2023 yılının son aylarında karşımıza çıkan Honor X7b şimdi 5G destekli yeni versiyonu ile karşımıza çıktı. Honor X7b 5G'yi tüm detayları ile tanıtan şirket, fiyat konusunda da açıklamalar yaptı. İşte orta segmente hitap eden, Dimensity 6020'li Honor X7b 5G'nin fiyatı, teknik özellikleri ve tasarımı.
Honor X7b 5G neler sunuyor? Hangi özellikler değişti?
Honor'un yeni orta segment temsilcisi Honor X7b görünüşe göre hem marka hem de hitap ettiği kesim tarafından oldukça beğenildi. Aralık ayında 4G versiyonu ile karşımıza çıkan cihaz, ardından küresel pazarda da satışa sunulmuştu. Cihaz için kullanıcılardan beklediği tepkiyi alan şirket, şimdi X7b'nin 5G destekli yeni sürümünü piyasaya sürdü.
Bu modele 5G desteğini kazandırmak istemesi nedeniyle işlemci değişikliğine giden şirket, önceki modelde bulunan Snapdragon 680 yonga setinin yerine Dimensity 6020 işlemciyi konumlandırdı. Bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile besleyen cihaz, depolama tarafında 256GB olmak üzere tek seçenek sunuyor.
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6,8 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Honor X7b, bu panelde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ana kamera olarak 108 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın hemen altında ise ek olarak iki adet 2 Megapiksellik kamera bulunuyor.
Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyan Honor X7b 5G, bu pil için 35W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çalışan cihaz, Midnight Black, Crystal Silver ve Emerald Green renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Tüm bu özelliklere ek olarak microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, çift hoparlör, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklere de sahip olan cihaz, 166,7 x 76,5 x 8,24 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında. Fiyatı ise 249 Euro seviyelerinde.
Honor X7b 5G teknik özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Honor X7b 5G: Fiyatı, Teknik Özellikleri ve Tasarımı - Son Dakika Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu. Samsung'un yeni Bespoke AI Serisi ev aletleri, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip. Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Ayrıca, Mobile Smart Connect özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebilirler. Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı ilk elektrikli pickup modeliyle küresel pazara adım atacak. Toyota Hilux'tan daha büyük olacağı belirtilen araç, otonom sürüş ve konfora önem verecek. BYD'nin bu hamlesi, elektrikli pickup segmentinin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Motor özellikleri henüz belirsiz olan aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor. Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak. Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 vatandaş bilgilendirildi. Kayseri Üniversitesi, Doç. Dr. Ali Gezer'in yürütücülüğünü yaptığı 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' adlı TÜBİTAK projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip olup, bireylerin konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin yürütücüsü ve ekibi tebrik edilerek, benzer bilimsel çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir. Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi. Eren, verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkat çekti ve Ulusal Açık Veri Portalı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti. Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor. Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler. Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor.
Ekran6,8 inç LCD, 90Hz yenileme hızı, Full HD çözünürlükSelfie Kamera8 MegapikselAna Kamera108 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselBatarya6000 mAh, 35W hızlı şarj desteğiİşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM Bellekleri8GBDepolama256GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.2Renk SeçenekleriMidnight Black, Crystal Silver ve Emerald GreenFiyat249 Euro
Son Dakika › Teknoloji › Honor X7b 5G: Fiyatı, Teknik Özellikleri ve Tasarımı - Son Dakika
Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.
Samsung'un yeni Bespoke AI Serisi ev aletleri, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip. Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Ayrıca, Mobile Smart Connect özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebilirler.
Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı ilk elektrikli pickup modeliyle küresel pazara adım atacak. Toyota Hilux'tan daha büyük olacağı belirtilen araç, otonom sürüş ve konfora önem verecek. BYD'nin bu hamlesi, elektrikli pickup segmentinin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Motor özellikleri henüz belirsiz olan aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 şüpheli yakalandı ve 13 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 80 vatandaş bilgilendirildi.
Kayseri Üniversitesi, Doç. Dr. Ali Gezer'in yürütücülüğünü yaptığı 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' adlı TÜBİTAK projesinin sunumunu gerçekleştirdi. Proje, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip olup, bireylerin konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin yürütücüsü ve ekibi tebrik edilerek, benzer bilimsel çalışmaların devam edeceği belirtilmiştir.
Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi. Eren, verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkat çekti ve Ulusal Açık Veri Portalı projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti.
Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor.
Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor.
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