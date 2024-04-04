Honor X7b 5G: Fiyatı, Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Teknoloji

2023 yılının son aylarında karşımıza çıkan Honor X7b şimdi 5G destekli yeni versiyonu ile karşımıza çıktı. Honor X7b 5G'yi tüm detayları ile tanıtan şirket, fiyat konusunda da açıklamalar yaptı. İşte orta segmente hitap eden, Dimensity 6020'li Honor X7b 5G'nin fiyatı, teknik özellikleri ve tasarımı.

Honor X7b 5G neler sunuyor? Hangi özellikler değişti?

Honor'un yeni orta segment temsilcisi Honor X7b görünüşe göre hem marka hem de hitap ettiği kesim tarafından oldukça beğenildi. Aralık ayında 4G versiyonu ile karşımıza çıkan cihaz, ardından küresel pazarda da satışa sunulmuştu. Cihaz için kullanıcılardan beklediği tepkiyi alan şirket, şimdi X7b'nin 5G destekli yeni sürümünü piyasaya sürdü.

Bu modele 5G desteğini kazandırmak istemesi nedeniyle işlemci değişikliğine giden şirket, önceki modelde bulunan Snapdragon 680 yonga setinin yerine Dimensity 6020 işlemciyi konumlandırdı. Bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile besleyen cihaz, depolama tarafında 256GB olmak üzere tek seçenek sunuyor.

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6,8 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Honor X7b, bu panelde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ana kamera olarak 108 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın hemen altında ise ek olarak iki adet 2 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyan Honor X7b 5G, bu pil için 35W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çalışan cihaz, Midnight Black, Crystal Silver ve Emerald Green renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Tüm bu özelliklere ek olarak microSD kart yuvası, parmak izi tarayıcı, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi, çift hoparlör, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklere de sahip olan cihaz, 166,7 x 76,5 x 8,24 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında. Fiyatı ise 249 Euro seviyelerinde.

Honor X7b 5G teknik özellikleri!