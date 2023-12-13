Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu

Akıllı telefon ve tablet dünyasında başarılı bir yılı geride bırakan Huawei, 2023 bitmeden Çin'de tanıttığı bazı ürünlerini küresel pazarda da satışa sunmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte tanıtılan ürünlerden birisi de Huawei MatePad Air oldu.

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition, 649 euro ile geldi

Model, küresel pazarda Huawei MatePad Air PaperMatte Edition ismiyle sahne aldı. "Air" isminden de anlayacağımız gibi ince ve hafif bir tasarıma sahip. 6.4 mm'lik inceliğiyle diğer ince tabletlerle aynı sınıfta yer alırken, sadece 508 gram ağırlığıyla sahne aldı.

MatePad Air'ın 11.5 inçlik ekranı 3: 2 görüntü oranıyla tanıtıldı. İnce çerçevesiyle dikkat çeken tablet, maksimum 500 nit yüksek parlaklık sunuyor. Ek olarak ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip.

Dört hoparlörlü ses sistemi, güçlü ve kaliteli ses çıkışı sağlar ve Histen 8.0 ses teknolojisi sayesinde bas ve tiz dengesi iyileştirilir. Görüntülü görüşmeler için de yeterli kalitede kameralar bulunur, arka kamera belge tarama ve gece modu performansıyla da dikkat çekiyor.

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Huawei MatePad Air PaperMatte Edition özellikleri