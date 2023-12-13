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Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu

Huawei, 2023 yılında tanıttığı ürünlerden biri olan MatePad Air PaperMatte Edition'ı küresel pazarda satışa sundu. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken tablet, 11.5 inçlik ekranı, güçlü ses sistemi ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Fiyatı ise 649 Euro olarak belirlendi.

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu
13.12.2023 - 01:13,
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Akıllı telefon ve tablet dünyasında başarılı bir yılı geride bırakan Huawei, 2023 bitmeden Çin'de tanıttığı bazı ürünlerini küresel pazarda da satışa sunmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte tanıtılan ürünlerden birisi de Huawei MatePad Air oldu.

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition, 649 euro ile geldi

Model, küresel pazarda Huawei MatePad Air PaperMatte Edition ismiyle sahne aldı. "Air" isminden de anlayacağımız gibi ince ve hafif bir tasarıma sahip. 6.4 mm'lik inceliğiyle diğer ince tabletlerle aynı sınıfta yer alırken, sadece 508 gram ağırlığıyla sahne aldı.

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu

MatePad Air'ın 11.5 inçlik ekranı 3: 2 görüntü oranıyla tanıtıldı. İnce çerçevesiyle dikkat çeken tablet, maksimum 500 nit yüksek parlaklık sunuyor. Ek olarak ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip.

Dört hoparlörlü ses sistemi, güçlü ve kaliteli ses çıkışı sağlar ve Histen 8.0 ses teknolojisi sayesinde bas ve tiz dengesi iyileştirilir. Görüntülü görüşmeler için de yeterli kalitede kameralar bulunur, arka kamera belge tarama ve gece modu performansıyla da dikkat çekiyor.

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Huawei MatePad Air PaperMatte Edition özellikleri

ÖZELLİKLERAYRINTILAREkran11.5 inç QHD+ HUAWEI FullView ekranEkran-gövde oranı87%Çözünürlük2800 × 1840 piksel (2.8K), 291 PPIParlaklık500 nitEkran Oranı3: 2Renk16.7 milyon, P3 geniş renk gamıYenileme Hızı144 Hz (Uyarlanabilir: 30~144 Hz)İşlemciQualcomm Snapdragon 888 Mobil PlatformCPU1 × Cortex-X1@2.84 GHz + 3 × Cortex-A78@2.42 GHz + 4 × Cortex-A55@1.8 GHzGPUAdreno 660İşletim SistemiHarmonyOS 3.1Bellek12 GB RAMDepolama256 GBBatarya8.300 mAhŞarj40W SuperChargeSesHisten 8.0 Quad-Speaker sistemi, AI gürültü engelleme desteğiBağlantıWiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-CÖn Kamera8 MP f/2.0 diyafram, 3264×2448 piksel çözünürlük, FHD video kaydıArka Kamera13 MP f/1.8 diyafram, 4208×3100 piksel çözünürlük, 3840×2160 piksel video kaydıAkıllı KlavyeDizüstü klavye formunda, 1.5 mm yüksek anahtar hareketi, çok yönlü koruma, çıkarılabilir manyetik kullanımFiyatı649 Euro

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Huawei MatePad Air PaperMatte Edition Küresel Pazarda Satışa Sunuldu - Son Dakika
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