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Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki eski günlerine dönme çabaları sürüyor. Marka özellikle 5G ile ilgili kısıtlamaları bir ölçüde aşmayı başarırken, son dönemde bu özelliğe sahip Mate 60 gibi telefonları vitrine çıkardı. Şirket bununla birlikte yakında P70 serisini de piyasaya sürecek. Son gelen raporlar serinin performans testlerinde ortaya çıktığını gösteriyor. İşte Huawei P70 Geekbench skoru ve özellikleri!

Huawei P70 Geekbench skoru ve özellikleri

Yaklaşan Huawei P70 modeli ALT-AL10 numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 1.243, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 840 puan almayı başardı. Bununla beraber cihazın bazı kilit özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Geekbench veri tabanına bakarak akıllı telefonun 12 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Tabii, burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Buradaki en ilginç detay ise akıllı telefonun Android 12 ile gelecek olması. Tabii bu ayrıntıların sonradan değişebileceğini belirtelim.

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Akıllı telefonda kullanılacak işlemci yüksek ihtimalle Mate 60 Pro'ya da güç veren 5G destekli Kirin 9000s olacak. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P70, selefine kıyasla bazı tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapacak. Son sızdırılan görselleri göz önünde bulundurarak telefonun içerisinde üç kameranın yer aldığı üçgen bir kamera kurulumuna geçiş yaptığını söylemek mümkün. Ayrıca kamera modülünün bir önceki modele göre daha çıkıntılı olduğunu belirtelim.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Huawei P70 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda değişken diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksellik Sony IMX989 ana kamera yer alacak. Bununla birlikte, 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve 50 Megapiksellik 4x periskop telefoto sensörü karşımıza çıkacak.

Seriyle ilgili sızıntılar bunlarla sınırlı değil. Zira kaynağa göre akıllı telefonlarda 6,5 ve 6,8 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği mevcut olacak. Her iki opsiyon da 1,5K çözünürlük ve değişken yenileme hızına ortam sağlayan LTPO teknolojisine ev sahipliği yapacak.

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