Huawei P70 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

2019'da ABD tarafından kara listeye alındıktan sonra pazar payının büyük bir kısmını kaybeden Huawei'de eski günlere geri dönüş için çalışmalar sürüyor. Çinli marka bu kapsamda çok yakında P70 serisini vitrine çıkaracak. Son gelen bilgiler standart modelin tasarımını ve teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Huawei P70 tasarımı ve özellikleri!
Huawei P70 tasarımı ve özellikleri
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei P70, selefine kıyasla bazı tasarım değişikliklerine ev sahipliği yapacak. Son sızdırılan görselleri göz önünde bulundurarak telefonun içerisinde üç kameranın yer aldığı üçgen bir kamera kurulumuna geçiş yaptığını söylemek mümkün. Ayrıca kamera modülünün bir önceki modele göre daha çıkıntılı olduğunu belirtelim.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Huawei P70 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda değişken diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksellik Sony IMX989 ana kamera yer alacak. Bununla birlikte, 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve 50 Megapiksellik 4x periskop telefoto sensörü karşımıza çıkacak.
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Seriyle ilgili sızıntılar bunlarla sınırlı değil. Zira kaynağa göre akıllı telefonlarda 6,5 ve 6,8 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği mevcut olacak. Her iki opsiyon da 1,5K çözünürlük ve değişken yenileme hızına ortam sağlayan LTPO teknolojisine ev sahipliği yapacak.
Akıllı telefonlarda Mate 60 serisinde de karşımıza çıkan 5G destekli Kirin 9000S işlemcisinin kullanılması söz konusu. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Huawei P70 ailesinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre selefleriyle benzer bir tanıtım takvimini benimseyecek ve 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkacak. Bu iş için mart veya nisan ayları uygun görünüyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Huawei P70 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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