Huawei Pura 70 Serisi Satışa Çıktı: Özellikler ve Fiyat

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Huawei'in uzun zamandır tanıtması beklenen üst seviye telefon serisi Huawei Pura 70, sonunda satışa çıktı. Yeni telefon serisi beklendiği gibi amiral gemisi özelliklerle gelirken, telefon üreticisinin en yeni teknolojilerini de kullanıyor. Özellikle fotoğraf odaklı gelen Pura 70 serisi Çin pazarında tanıtıldı. İşte Huawei Pura 70 serisi özellikleri ve fiyatı…

Huawei Pura 70 serisi, gücünü Kirin 9010 işlemciden alıyor

Huawei tarafından tanıtılan en yeni telefon serisi Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört versiyonda geliyor. Yeni seri, işlemci tarafında Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s'e göre daha gelişmiş olan Kirin 9010 yonga seti ile geliyor.

Kirin 9010 yonga seti, 2x 2.30GHz, 6x 2.18GHz, ve 4x 1.55GHz olmak üzere on iki çekirdeğe sahip. Ayrıca Kirin 9000s ile aynı grafik birimine sahip olan işlemcide Maleoon 910 bulunuyor.

Fotoğraf odaklı demişken gelin beraber kamera özelliklerine bakalım. Huawei Pura 70 Ultra, XMAGE görüntü teknolojisine sahip 1 inçlik 50 megapiksel ana kamera sensörüne, 40 megapiksel geniş açı lense, ve 50 megapiksel telefoto makro kameraya sahip. Pro+ modelinde ise aynı ana kamera yer alırken, Ultra versiyona özel içeri çekilebilir lens sistemine sahip değildir. Huawei Pura 70 Pro+, 12.5 megapiksel geniş açı lense ve 48 megapiksel telefoto makro kameraya ev sahipliği yapıyor.

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Pro+ ve Ultra modelleri, 6.8 inçlik OLED LTPO panel ve 120Hz yenileme oranına sahip bir ekran ile gelirken, her iki telefon da 100W kablolu, 80W kablosuz, ve 20W ters kablosuz şarj desteğine sahip. Ayrıca telefonlar Harmony OS 4.2 sistemi üzerinde çalışıyor.

Huawei Pura 70 Ultra 16GB RAM + 512GB depolama ve 16GB RAM ve 1TB depolama ile sunulurken sırasıyla 1380 dolar ve 1520 dolar fiyat etiketine sahip. Pura 70 Pro+ modeli de aynı seçeneklerle gelirken, sırasıyla 1105 dolar ve 1245 dolar fiyat etiketine sahip. Huawei Pura 70 serisinin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değilken, şimdi Çin pazarında satışa sunuldu.

İşte Huawei Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+ modellerinin özellikleri: