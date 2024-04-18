Huawei Pura 70 Serisi Satışa Çıktı: Özellikler ve Fiyat

Huawei'in uzun zamandır tanıtması beklenen üst seviye telefon serisi Huawei Pura 70, sonunda satışa çıktı. Yeni telefon serisi beklendiği gibi amiral gemisi özelliklerle gelirken, telefon üreticisinin en yeni teknolojilerini de kullanıyor. Özellikle fotoğraf odaklı gelen Pura 70 serisi Çin pazarında tanıtıldı. İşte Huawei Pura 70 serisi özellikleri ve fiyatı…
Huawei Pura 70 serisi, gücünü Kirin 9010 işlemciden alıyor
Huawei tarafından tanıtılan en yeni telefon serisi Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört versiyonda geliyor. Yeni seri, işlemci tarafında Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s'e göre daha gelişmiş olan Kirin 9010 yonga seti ile geliyor.
Kirin 9010 yonga seti, 2x 2.30GHz, 6x 2.18GHz, ve 4x 1.55GHz olmak üzere on iki çekirdeğe sahip. Ayrıca Kirin 9000s ile aynı grafik birimine sahip olan işlemcide Maleoon 910 bulunuyor.
Fotoğraf odaklı demişken gelin beraber kamera özelliklerine bakalım. Huawei Pura 70 Ultra, XMAGE görüntü teknolojisine sahip 1 inçlik 50 megapiksel ana kamera sensörüne, 40 megapiksel geniş açı lense, ve 50 megapiksel telefoto makro kameraya sahip. Pro+ modelinde ise aynı ana kamera yer alırken, Ultra versiyona özel içeri çekilebilir lens sistemine sahip değildir. Huawei Pura 70 Pro+, 12.5 megapiksel geniş açı lense ve 48 megapiksel telefoto makro kameraya ev sahipliği yapıyor.
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Pro+ ve Ultra modelleri, 6.8 inçlik OLED LTPO panel ve 120Hz yenileme oranına sahip bir ekran ile gelirken, her iki telefon da 100W kablolu, 80W kablosuz, ve 20W ters kablosuz şarj desteğine sahip. Ayrıca telefonlar Harmony OS 4.2 sistemi üzerinde çalışıyor.
Huawei Pura 70 Ultra 16GB RAM + 512GB depolama ve 16GB RAM ve 1TB depolama ile sunulurken sırasıyla 1380 dolar ve 1520 dolar fiyat etiketine sahip. Pura 70 Pro+ modeli de aynı seçeneklerle gelirken, sırasıyla 1105 dolar ve 1245 dolar fiyat etiketine sahip. Huawei Pura 70 serisinin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değilken, şimdi Çin pazarında satışa sunuldu.
İşte Huawei Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+ modellerinin özellikleri:
Peki ya siz Huawei Pura 70 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Huawei Pura 70 Serisi Satışa Çıktı: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler. Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti. Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor. Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor. Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
ÖzellikHuawei Pura 70 UltraHuawei Pura 70 Pro+İşlemciKirin 9010Kirin 9010CPU2 adet 2.30GHz büyük çekirdek2 adet 2.30GHz büyük çekirdek6 adet 2.18GHz orta boy çekirdek6 adet 2.18GHz orta boy çekirdek4 adet 1.55GHz küçük çekirdek4 adet 1.55GHz küçük çekirdekGPUMaleoon 910 GPUMaleoon 910 GPURAM/ Depolama16GB/ 512GB, 1TB16GB/ 512GB, 1TBKamera Sistemi50 Megapiksel ana kamera (f/1.6-f/4.0 değişken diyafram), 40 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 50 Megapiksel OIS destekli telefoto makro kamera50 Megapiksel ana kamera (f/1.4-f/4.0 değişken diyafram), 12.5 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 48 Megapiksel telefoto makro kameraÖn Kamera13 Megapiksel13 MegapikselEkran6.8 inç OLED LTPO, 1Hz–120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, ekran altı parmak izi okuyucu, Kunlun camı 2. nesil6.8 inç OLED LTPO, 1Hz–120Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, ekran altı parmak izi okuyucu, Kunlun camı 2. nesilBatarya5,200mAh5,050mAhHızlı Şarj100W kablolu, 80W kablosuz100W kablolu, 80W kablosuzTers Kablosuz Şarj20W20Wİşletim SistemiHarmony OS 4.2Harmony OS 4.2Diğer ÖzelliklerÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, uydu araması (satellite calling), IP68 sertifikasıÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC, IR blaster, uydu araması (satellite calling), IP68 sertifikası
Peki ya siz Huawei Pura 70 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Pura 70 Serisi Satışa Çıktı: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
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