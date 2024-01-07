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Huawei, TSMC ile Ambargoyu Deliyor mu? - Son Dakika
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Huawei, TSMC ile Ambargoyu Deliyor mu?

ABD ambargosu sonrası zor günler geçiren Huawei, Mate 60 Pro Plus modeliyle dikkatleri üzerine çekti. İşlemci olarak TSMC'nin ürettiği 5nm Kirin 9006C işlemcisini kullanan Huawei, ambargoyu delmiş olabilir. Ancak, Huawei'nin gelecekte 5nm veya 3nm işlemci üretip üretemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Huawei, TSMC ile Ambargoyu Deliyor mu?
07.01.2024 - 16:29,
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ABD ambargosu sonrası akıllı telefon dünyasında kan kaybeden Huawei, yeniden toparlanmanın peşinde. Mate 60 Pro Plus ile dikkatleri üzerine çeken marka, yeni Kirin 9006C işlemcisi ile dikkat çekti. Huawei L450 dizüstü bilgisayarda ortaya çıkan işlemci 5nm fabrikasyon sürecinden geçti. İlginç olan ise işlemcinin TSMC'nin üretimi olması. Peki ama Huawei'ye ambargo uygulayan TSMC, ambargoyu mu deldi?

Huawei 5nm işlemci üretiminde TSMC izi

Ambargonun etkilerini üzerinden atmaya çalışan Huawei Mate 60 Pro Plus'ta karşımıza çıkan 7nm Kirin 9000S işlemcisini ise SMIC üretti. Son dönemde Çinli işlemci firmasının 5nm fabrikasyon sürecine geçmeye çalıştığı iddiaları ortaya çıktı.

Huawei ise Aralık 2023'te Çin pazarı için yeni bir Qinguyan L450 dizüstü bilgisayar tanıttı. Modelin işlemci tarafında ise 5nm fabrikasyon sürecinden geçen Kirin 9006CS yer alıyor. Bu işlemcinin kimin tarafından üretildiğini merak eden Tech Insights, modelin içini açtı.

Huawei, TSMC ile Ambargoyu Deliyor mu?

Yapılan incelemede ise işlemcinin gerçekten TSMC üretimi olduğu ortaya çıktı. Ancak işlemci TSMC'nin eski bir üretim teknolojisine ait. Bu anlamda Huawei'nin elinde bulunan 5nm işlemci stoğunu kullandığı anlaşılıyor. Huawei, ambargo öncesi TSMC'den önemli bir 5nm işlemci stoğu yapmıştı. Şimdiye kadar bu işlemcileri yeterince kullanamayan marka, yeni bir yol bulmuş görünüyor.

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Buna karşın Huawei'nin 5nm işlemciye geçip geçmeyeceği merak konusu. İşin ilginç yönü ise son iddialara göre SMIC, sadece 5nm için değil 3nm işlemci için de harekete geçti. Ancak bu iddiaların ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Özellikle elinde eski tip litografi makineleri olan markanın, sağlıklı bir 3nm işlemci geliştirip geliştirmeyeceği de merak konusu. Bu sorunun 5nm işlemci üretiminde de SMIC'nin karşısına çıkma ihtimali yüksek.

Zira, çok daha pahalı bir yöntemle bu denemeleri yapan şirketin, sağlıklı bir sonuç alıp almayacağı hem Huawei hem de Çin için stratejik bir öneme sahip. Bu pahalı işlemci üretimi için daha detaylı bilgiye aşağıda yer alan haberden ulaşmanız mümkün.

Peki sizce Huawei, 5nm işlemci geliştirip ABD ambargosunu delebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Huawei, TSMC ile Ambargoyu Deliyor mu? - Son Dakika


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