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Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor - Son Dakika
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Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor

Huawei, Lantu isimli bir şirketle akıllı otomobil çözümlerinde stratejik iş birliği yapacağını duyurdu. Anlaşmanın detayları henüz belirsiz olsa da, Huawei'nin akıllı araç çözümlerinin Lantu'da kullanılacağı belirtildi. Bu iş birliği, Huawei'nin mobilite sektöründe büyümek istediğini gösteriyor.

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor
20.01.2024 - 20:32,
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Çin'de birçok otomobil üreticisiyle ortaklık kuran ve otomotiv yazılımlarını geliştiren Huawei, Lantu isimli bir şirketle daha anlaşma sağladı. Aito gibi kendi markalarının yanı sıra, üçüncü taraf markalara da bilgi-eğlence hizmeti sunan Huawei, mobilite ve otomobil çözümlerinde dikkat çekiyor.

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu anlaştı

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu, yaptıkları yeni açıklama kapsamında akıllı otomobil çözümlerinde stratejik iş birliğine vardıklarını duyurdu. Anlaşmanın ayrıntıları henüz belirsiz olsa da, Huawei'nin akıllı araç çözümlerinin Lantu'da kullanılacağı belirtildi.

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor

Lantu tarafından yapılan paylaşımda, "Küçük kelimeler büyük şeyler ifade eder, Pazartesi günü görüşmek üzere" denilerek iş birliğine göz kırpıldı. Huawei, akıllı otomobil alanında üç model sunuyor. Huawei Inside ve HarmonyOS akıllı araç platformu aracılığıyla şirketlerin altyapısına katkı sağlıyor.

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Anlaşma, Huawei'nin mobil ve telekom ekipmanları haricindeki sektörlerde büyümek istediğini gösteriyor. Otonom sürüş yeteneklerini geliştirmeye çalışan Lantu, bu kapsamda Huawei'nin teknolojilerini kendi araçlarında kullanacak.

Lantu ile yapılacak yeni iş birliği, Huawei'nin elektrikli mobilite hamlesindeki son ortaklığa işaret ediyor. Halihazırda Seres, Chery ve JAC gibi üreticilerle çeşitli alt markalara sahip olduğunu belirtelim.

Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor

Öte yandan Huawei, geçtiğimiz günlerde BAIC BJEV ile STELATO adlı yeni bir elektrikli araç markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Çin'de yapılan ticari marka başvuruları, Huawei'nin planlarını gözler önüne serdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei ve Çinli otomobil üreticisi Lantu stratejik iş birliğine gidiyor - Son Dakika
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