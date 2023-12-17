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Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı! - Son Dakika
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Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı!

Hubble Uzay Teleskobu, etkileşim halinde olmayan ancak çok yakın görünen galaksileri yakaladı. Son görüntüde etkileşimli bir galaksi sistemi ve sıra sıra dizilmiş galaksiler yer alıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı!
17.12.2023 - 19:13,
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NASA'nın Hubble Uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde çalışmayı durdurmuştu. Kısa bir süre önce mühendislerin özverili çalışmasıyla bu sorunlar çözüme kavuştu. Bu sayede Hubble Uzay Teleskobu görevine kaldığı yerden devam etti. Hiç hız kesmeden sıra dışı bir keşfe imza atmayı başardı. Hubble'ın kadrajına bu sefer sıra sıra dizilmiş galaksiler takıldı. İşte detaylar…

Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı!

Bazen Hubble ve diğer teleskoplar, birleşme sürecinde olan iki veya daha fazla galaksiyi yakalıyor. Bilim insanları, bu duruma etkileşim halindeki galaksiler ismini veriyor. Galaksilerden birini veya her ikisini de çarpışarak etkileşime girebilir. Hatta bu çarpışma onları garip şekillere sokabilir. Bu tür çarpışmaların sonuçları galaksilerden birinin yok olmasıyla yani felaket ile sonuçlanabilir. Veyahut birleşen iki galaksiden daha büyük bir galaksi oluşabilir.

Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı!

Ancak bazen görüntülerde galaksiler çok yakın görünse de gerçekte etkileşim halinde olmayabiliyor. Bazen Dünya'dan bakıldığında çok yakınmış gibi görünüyor. Ama aslında birbirlerinden binlerce ışıkyılı uzaklıkta olabilirler. Hubble da tam böyle bir görüntüyü yakaladı. Üst üste binen iki gökadayı gösteren bir görüntü yakaladı.

Çalışmayı durdurmuştu! Hubble'ın akıbeti belli oldu!

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun son yakaladığı görüntüyü uzay meraklılarıyla paylaştı. Son Hubble görüntüsü, ilginç bir karışımı gösteriyor. Görüntüde hem etkileşimli bir galaksi sistemi hem de düzgün bir geçit töreninde sıra sıra dizilmiş galaksiler var.

Etkileşime giren galaksilere Arp-Madore 2105-332 adı veriliyor. Ayrıca bu galaksiler, 200 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunuyorlar. Bu görüntüde ikisi birbirinden oldukça uzak. Aslında biri karenin ortasında ve diğeri sağda, galaktik açıdan birbirlerini çekimsel olarak etkileyecek kadar yakınlar. Galaksi çiftinin en sol kısmının altında, tamamen tesadüf eseri sıra sıra dizilmiş galaksiler yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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NASA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu, sıra sıra dizilmiş galaksileri yakaladı! - Son Dakika


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