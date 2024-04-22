Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı - Son Dakika
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Teknoloji

Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı

Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı

Hyundai Assan, 2024 yılında artırmayı hedeflediği elektrikli otomobil satışlarını, geliştirdiği yeni donanım seviyeleriyle desteklemeye devam ediyor. Türk tüketicisi için özel olarak geliştirilen 'Advance' donanım seviyesi, mevcut Progressive versiyonlara en optimum özellikliyle eşlik edecek. IONIQ 5 Advance, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılayacak özelliklere sahip ve 58 kWh batarya ile 587 km menzile kadar ulaşabiliyor.

22.04.2024 19:09
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Hyundai Assan, 2024 yılında artırmayı hedeflediği elektrikli otomobil satışlarını, geliştirdiği yeni donanım seviyeleriyle desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sırasıyla IONIQ 6 ve KONA Elektrik modellerini çeşitli donanım seviyeleriyle satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de IONIQ markasının ilk modeli olan IONIQ 5 için yepyeni bir donanım seviyesi hazırladı.

Türk tüketicisi için özel olarak geliştirilen "Advance" donanım seviyesi, mevcut Progressive (standart ve uzun) versiyonlara en optimum özellikliyle eşlik edecek. Hyundai Assan, bu yeni donanım seviyesiyle beraber Türk tüketicisinin elektrikli otomobillerden en üst seviyede faydalanmalarını ve aynı zamanda geleceğin teknolojilerini en uygun fiyatla deneyimlemelerini hedefliyor.

Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı

Hyundai IONIQ 5 Advance, segmentinde fark yaratacak!

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance'ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarında da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5'in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.

Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı

IONIQ 5 Advance'in donanım listesi ise bir hayli fazla. Piksel tasarımlı LED ön farlarla dikkat çeken otomobil, aktif güvenlik özellikleriyle de hem yaya hem de yolcu korumada öne çıkıyor. Euro NCAP'ten 5 yıldız ve aynı zamanda satışa sunulduğu günden bu yana 200'ün üzerinde ödül alan IONIQ 5, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlara sahip.

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Bununla beraber; ön tarafta soğutma özelliğine sahip deri koltukların ısıtması da var. Müzik keyfini zirveye taşıyan BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları, otomobili günlük kullanımda oldukça konforlu bir yol arkadaşı haline getiriyor.

IONIQ 5 Advance, 58 kWh batarya, 125 kW (170 PS) gücündeki arkaya konumlu tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile geliyor. Otomobildeki 58 kWh bataryanın %100 dolu olduğumda durumda menzili, birleşik kullanımda 384 km (WLTP). Buna karşılık araç, şehir içi kullanımda da 587 km menzile kadar rahatlıkla ulaşabiliyor.

Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı

IONIQ 5'in 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 185 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak; üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor.

Yine WLTP normlarına göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli. Hyundai, IONIQ 5 Advance modelini 7 farklı dış ve iki farklı iç renk seçeneği ile sunuyor.

Türkiye'deki model atağına çeşitli modeller ve yeni versiyonlarla devam edecek olan Hyundai Assan, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan IONIQ 5 Advance'ın fiyatını da 1.785.000 TL olarak açıkladı.

Detaylı bilgi için buraya tıklayarak Hyundai IONIQ 5 resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hyundai Assan, IONIQ 5 için yeni donanım seviyesi hazırladı - Son Dakika

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