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Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor - Son Dakika
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Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor

Hyundai Kona, yapılan çarpışma testi sonucunda akü tertibatında yaşanan yangın sorunu nedeniyle geri çağrılma kararı aldı. Test sırasında çıkan yangın, araçta bulunan akü tertibatından kaynaklanıyor. Sorunlu modellerin geri çağrılması ve yeni koruma kutusu tasarlanmasıyla güvenlik açığı giderilmeye çalışılıyor.

Hyundai Kona\'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor
31.12.2023 - 00:27,
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Global pazarda oldukça beğeni toplayan Hyundai Kona farklı bir sorunla gündemde. Geçtiğimiz aylarda yapılan çarpışma testi sonucunda marka otomobilde bir hata fark etti. Konuyla ilgili oluşturulan raporlara göre otomobillerin geri çağırılması gerekiyor. İşte Hyundai Kona çarpışma testi sonrası yaşanan yangın paniği ve konuyla ilgili detaylar…

Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor

Geçtiğimiz kasım ayında Hyundai Kona IIHS tarafından teste alındı. Rutin olarak farklı otomobil markaları üzerinde çarpışma testleri yapan kurum bu kez Kona'yı misafir etti. Yüzde 40 önden çarpışma testi sonrasında Kona'da farklı bir durum edildi. Araç yapılan testin ardından yanmaya başladı.

Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor

Yangına müdahale eden IIHS ekipleri ilk etapta söndürmeyi başardı. Ancak araç sonra tekrar alev aldı. Konula ilgili olarak uzmanlar yangın kaynağını tespit etti. Sorun akü tertibatından kaynaklıydı ve bileşen sökülene kadar yangın devam etti. Daha sonrasında bu durum raporlara da işlendi.

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Olayın ardından kullanıcılar markadan bir geri bildirim beklemeye başladı. Akü tertibatından kaynaklanan sorunun hangi ünitelerde ortaya çıktığı ise belli oldu. Hyundai Kona'nın 1.6 T-GDI üniteye sahip versiyonları akü tertibatında yanma problemine sahip. Sorunun ve sorunlu modellerin ortaya çıkması ardındansa marka geri bildirimlere başladı. Otomobillerdeki bu güvenlik açığını ise marka tasarladığı yeni koruma kutusu ile çözüyor.

Geri bildirim iletimleri şu anda Amerika'da bulunan Hyundai müşterileri için başladı. Türkiye ve Avrupa pazarı içinse herhangi bir açıklama yok. Avrupa pazarında da 1.6 T-GDI üniteler satışta. Konuyla ilgili olarak ayrıca hibrit üniteli versiyonlarda da aynı sorunun yaşandığı bildiriliyor. Araç sahiplerinin en yakın yetkili servislere başvurup bilgi almasında fayda var.

Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor

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Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Hyundai Kona'nın akü tertibatı test esnasında yandı! Marka otomobilleri geri çağırıyor - Son Dakika


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