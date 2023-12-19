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Hyundai N Vision 74: Yeni Model Seri Üretime Alınıyor - Son Dakika
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Hyundai N Vision 74: Yeni Model Seri Üretime Alınıyor

Hyundai, konsept otomobillerinden birini ticari ürün haline getirmeye çalışıyor. Yeni iddialara göre, 800 beygirli Hyundai N Vision 74 seri üretime alınacak ve yarışlara katılabilecek.

Hyundai N Vision 74: Yeni Model Seri Üretime Alınıyor
19.12.2023 - 21:13,
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Hyundai, konsept otomobillerinden birini ticari ürün haline getirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan yeni iddialar, Hyundai N Vision 74'ün gerçek olacağını ve seri üretime alınacağını söylüyor. 800 beygirli yeni model neler vadediyor?

Hyundai N Vision 74 yarışlara katılabilir

Güney Kore'den gelen yeni raporlara göre Hyundai Motor Company, yüksek performanslı bir konsept tasarımını seri üretime sokmaya hazırlanıyor. Hibrit hidrojen yakıt hücreli Hyundai N Vision 74, şirketin son planlarına göre ticari bir ürün haline gelecek.

Hyundai N Vision 74: Yeni Model Seri Üretime Alınıyor

Hyundai, N Vision 74'ü ilk olarak geçtiğimiz yılın yaz aylarında tanıttı. 671 beygir gücünde süper otomobil, retro tasarımı ve hidrojen motoruyla dikkat çekti. Son raporlar ise motorun geliştirilerek 800 beygir gücüne çıktığını ortaya koyuyor.

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Buna göre aracın üretimine 2026 yılında başlanacak. Üretimde 70 otomobil ve 30 yarış otomobili olmak üzere 100 adet model çıkarılması planlanıyor. Ancak Hyundai, henüz konseptini ticarileştirme planları hakkında yorum yapmadı.

Konsept modelin güç ünitesinin, en az tasarımı kadar dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai, N Vision 74'te şimdiye kadarki en gelişmiş hidrojen yakıt hücreli güç aktarma organının kullanıldığını belirtiyor.

800 volt kapasiteli 72.4 kWh'lik bataryaya sahip olan araçta her ikisi de arka bölümde konumlandırılmı elektrik motoru yer alıyor. Ayrıca 4.2 kg tank kapasiteli 85 kW'lık yakıt hücresi de yine N Vision 74'te yer buluyor.

Hyundai N Vision 74: Yeni Model Seri Üretime Alınıyor

Hibrit hidrojen yakıt hücresiyle çalışan retro tarzdaki N Vision 74; tasarımı ve performansıyla beğeniyle karşılandı. Hyundai'yi hidrojen ve elektrikli araçlar kategorisinde bir adım öne taşıması için de önemli bir parçayı temsil ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
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