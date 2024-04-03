İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı - Son Dakika
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Teknoloji

İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı

İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Nisan itibarıyla yüzde 100 elektrikli ve otonom sürüş teknolojisine sahip yeni metrobüslerin test sürüşlerine başladı. Bu yeni metrobüsler, 4 vagonlu ve 40 metre uzunluğunda olup, 420 yolcu kapasitesine sahip. İşte detaylar… İBB, bu yatırımın hem çevreye hem de belediye bütçesine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Ayrıca elektrikli metrobüsler sessiz çalışma özellikleriyle şehirdeki gürültü kirliliğini de azaltmayı hedefliyor.

03.04.2024 23:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Nisan itibarıyle yüzde 100 elektrikli ve otonom sürüş teknolojisine sahip yeni metrobüslerin test sürüşlerine başladı. Bu yeni metrobüsler, 4 vagonlu ve 40 metre uzunluğunda olup, 420 yolcu kapasitesine sahip. İşte detaylar…

İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı!

Elektrikli metrobüsler dizel selefleriyle karşılaştırıldığında yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayarak, 100 bin kilometrede yaklaşık 2.5 milyon lira tasarruf potansiyeline sahip. Ayrıca bu araçlar yılda 300 ton karbondioksit salınımının önlenmesine yardımcı olarak çevre korumasına da katkıda bulunuyor.

İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı

İBB, bu yatırımın hem çevreye hem de belediye bütçesine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Ayrıca elektrikli metrobüsler sessiz çalışma özellikleriyle şehirdeki gürültü kirliliğini de azaltmayı hedefliyor.

Peki bu araca ihtiyaç var mı?

İstanbul'da bulunan metrobüs hattı Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar uzanan 52 kilometrelik bir hat üzerinde günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. İBB de metrobüs hattındaki yoğunluğu rahatlatmak ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sağlamak amacıyla elektrikli metrobüsleri test ediyor. Zira hem taşıma kapasitesi daha yüksek hem de işletme maliyeti çok daha düşük.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, yeni elektrikli metrobüslerin çift yönlü sürüş imkanı sağladığını, tam şarj ile 80 km menzil ve 20 dakikalık şarj ile 50 km mesafe katedebildiğini açıkladı. Ayrıca, bu araçların 420 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, bu sayede yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

İBB, İstanbul için elektrikli otonom metrobüs testlerine başladı

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy ise elektrikli metrobüslerle raylı sistem standartlarının metrobüs hattına taşınmasını amaçladıklarını ifade etti. Yeni nesil metrobüsler otonom sürüş özelliği ve çeşitli teknolojik donanımlarla kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir ulaşım deneyimi sunulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Son olarak yeni elektrikli metrobüslerin 295 KW güç kapasitesine sahip olduğunu, geniş ve ferah ulaşım imkanı sunan bir dizi teknolojik donanımı bünyesinde bulundurduğunu belirtelim. Fakat menzili metrobüs için ne kadar yeterli, bunu test sonuçları gösterecek.

Her ne kadar oldukça hızlı şarj olduğu için 20 dakikada 50 km, tam şarjda da 80 km menzil sunuyor olsa da kış şartlarında maksimum kapasitede yük dolu bu araçlar 52 km'lik hattı ucu ucuna tamamlayabilir. Üstelik birkaç yıl sonra pil ömründe yaşanacak düşüş, bu araçların yolda kalmasına neden olabilir.

Öte yandan modüler pil yapısına sahip ise bu konuyu düşünmeye gerek kalmayabilir. Tabii İBB yetkilileri tüm bu durumları göz önünde bulundurarak gerekli testleri gerçekleştirip, sonrasında araçların hatta uygunluğuna karar verecektir.

Kaynak: Shiftdelete

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