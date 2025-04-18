İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım - Son Dakika
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Teknoloji

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım

İstanbul\'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi" için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

18.04.2025 08:29
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

RUHSATLAR 29 YIL GEÇERLİ OLACAK

Mecliste, mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi görüşüldü.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 29 yıllık süreyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı alındığı ve İBB Meclisinde de bu kararın onaylandığı belirtilen gündem maddesinde, İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odasının açtığı davada, mahkeme tarafından kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

2.500 TAKSİ İÇİN ŞARTLI ONAY

Gündem maddesinde, mahkeme kararı doğrultusunda, kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanması kaydıyla 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesine yönelik, 2886 sayılı kanuna göre ihale yapılması için karar alınması istendi.

Mecliste yapılan oylamada 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Bayrak:
    2.500.az en az 20.bin olması lazım .son taksinin verildiğinde istanbulun nufusu kaçtı şimdi kaç milyon.bir taksi plakası 15.milyon ayda 200.bin para kazanırlar.5 kuruş vergi ödemezler yolcu seçerler 24 27 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    evet kime peşkeş çekilecek bekliyoruz. yiye yiye bitiremediniz. İstanbul nimet nimet 23 24 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    trafik durumu felç belediyeye yardım akacak 6 12 Yanıtla
  • Trabzon:
    HİÇ TRAFİK YOK İSTANBULDA 5000 OLSUN 15 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İhale den başka icraat yok mk 8 5 Yanıtla
  • servet esen:
    taksiye falan binmem ben en iyisi motorsiklet 9 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    martı tag kullanmaya devam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım - Son Dakika
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