Iğdır\'da Sivil Havacılık e-Sınav Merkezi Açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Sivil Havacılık e-Sınav Merkezi, Iğdır Üniversitesi bünyesinde hizmete açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Sivil Havacılık e-Sınav Merkezi, Iğdır Üniversitesi Rektörlük binasında açılışı yapıldı. Açılışı gerçekleştirilen merkez sayesinde, sivil havacılık alanında gerçekleştirilen elektronik sınavlar artık Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yapılabilecek. Yeni merkezin, bölgedeki adayların sınavlara daha kolay erişimini sağlayarak zaman ve ulaşım açısından önemli kolaylık sunması hedefleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, sınav merkezinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıdığını söyleyerek, "Türkiye genelinde oldukça sınırlı sayıda bulunan, nitelikli ve ileri teknolojik altyapıya sahip bu merkezi üniversitemize, dolayısıyla Iğdır'ımıza kazandırmış bulunuyoruz. Mutlulukla ve kıvançla ifade etmek isterim ki, açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Üç ülkeye sınırı olan, medeniyetlerin kesişim noktası ve adeta bölgenin kalbinde yer alan Iğdır'ımız ile üniversitemiz için bu girişim, hiç şüphesiz küresel ölçekte güçlü bir stratejik kazanımdır. Merkezi hayata geçirirken önümüze koyduğumuz hedeflerin başında, geleceğin havacılarını en üst düzey donanımla sektörle buluşturmak yer alıyor. Havacılık Bölümü öğrencilerimizin, sektörde uluslararası geçerliliğe sahip SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) onaylı sertifikalara tamamen ücretsiz olarak erişmelerini sağlayacağız. Böylece gençlerimizi küresel havacılık standartlarında rekabet edebilir düzeye ulaştıracak, Türk sivil havacılık sektörüne nitelikli, dinamik ve yarınlara hazır bir iş gücü kaynağı kazandırmış olacağız" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksel ise adayların ülkenin farklı noktalarında olsalar bile sınav erişim konusunda eşit olduklarını ifade ederek, "Geliştirdiğimiz kurumsal dönüşüm modeli, yalnızca bir yazılım veya dijitalleşme projesi değildir. Kurumsal dönüşüm modeli; eğitim, sınav, lisanslandırma ve denetim süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden tasarlayan, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)'nün yetkinlik temelli yaklaşımını esas alan yeni bir yönetim modelidir. Bugün açılışını yaptığımız bu sınav merkezi de bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Artık adaylarımız, ülkemizin farklı bölgelerinde aynı standartlarda, aynı kalite anlayışıyla, güvenli ve dijital altyapı üzerinden sınavlara katılabileceklerdir. Böylece hem erişilebilirliği artırıyor hem de fırsat eşitliğini güçlendiriyoruz" dedi.

Merkezin açılış törenine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, akademisyenler ve davetliler katıldı. - IĞDIR