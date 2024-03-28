İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sermaye şirketi statüsü kazandı - Son Dakika
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Teknoloji

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sermaye şirketi statüsü kazandı

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sermaye şirketi statüsü kazandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) bünyesindeki teknoloji transfer ofisi, tescil edilerek sermaye şirketi statüsü kazandı. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, ofisin üniversite-sanayi etkileşimini arttırmayı hedeflediğini belirtti. İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sunmayı amaçlıyor.

28.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) bünyesindeki teknoloji transfer ofisi, tescil edilerek sermaye şirketi statüsü kazandı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, yaptığı yazılı açıklamada üretilen bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini, üniversite ile sanayi arasında etkileşimi arttırmayı sağlayacak ofisin çalışmalarına hızlı şekilde başlayacağını belirtti.

İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş'nin Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi'nden sonra hayat geçirdikleri önemli bir proje olduğunu kaydeden Köse, "Girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sunmak amacıyla bu adımı attık. Bu yapının, ülkemiz adına katma değeri yüksek teknolojiler, fikirler üreteceğini düşünüyorum. Ülkemize katkı sunacak her türlü girişime, üniversitemizin kapılarını sonuna kadar açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Saffet Köse, Çelebi, İzmir, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi, sermaye şirketi statüsü kazandı - Son Dakika

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