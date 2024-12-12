İki ile yeni havalimanı geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

İki ile yeni havalimanı geliyor

Yeni bir havalimanı inşaatı başlatılıyor. İki şehir arasında bağlantı sağlayacak olan bu havalimanı, seyahat sürelerini kısaltmayı ve ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Havalimanı projesinin detayları ve tamamlanma tarihi henüz açıklanmadı.

12.12.2024 13:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

Uraloğlu, hava yollarında yaptıkları çalışmalara değinerek, 26 olan havalimanı sayısını 58'e, 55 milyon olan hava yolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan yurt dışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardıklarını hatırlattı.

Ayrıca, yıl içinde, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı, Kayseri Havalimanı Terminal Binası'nı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bitirerek hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldı. Hava yolu yolcu sayısını 2023'te 213 milyondu, bu sene 231 milyon olacak. Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanımız, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Esenboğa Havalimanın 3'üncü pistini ve kulesini 2025'in içinde, Gümüşhane- Bayburt ve Yozgat havalimanlarımızı 2026'da hizmete alacağız."

Teknoloji, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İki ile yeni havalimanı geliyor - Son Dakika

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