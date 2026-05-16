İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ege Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri peyzaj mimarlığı bölümlerinin ortaklığında Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında "COP31 Odağında İklim Değişikliği ve Peyzaj Mimarlığı" etkinliği düzenlendi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Fransa ve Türkiye'de çevre hakkı kavramı ile çevre koruma mevzuatına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Müşaviri Doç. Dr. Sezin Öztoprak Türkiye'deki çevre hukuku ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslı Güneş Gölbey yürüttüğü panelde, Ege Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesinden akademisyenler ile sektör temsilcileri, iklim değişikliğinin peyzaj mimarlığı etkileri ele alındı.

Panelde COP31 sürecinde peyzaj mimarlığının rolü, iklim odaklı peyzaj planlama yaklaşımları, afetlere dirençli tasarım stratejileri, sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ve sektörde uyum odaklı yeni tasarım anlayışları gibi konular tartışıldı.

Katılımcılar iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirterek, peyzaj mimarlığının, ekolojik, sosyal ve sürdürülebilir yaşam mekanlarının oluşturulması açısından kritik bir disiplin olmasına dikkat çekti.