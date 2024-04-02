Indiana\'da elektrikli araçları kablosuz şarj eden otoyol projesi kamyonlar için test edilecek

Son yıllarda elektrikli araçlar, bir hayli popülerleşti. Bunun altında yatan sebepler ise çevresel farkındalık, enerji verimliliği, düşük bakım maliyetleri ve benzin veya dizel yerine daha uygun fiyata gelen elektrik kullanılması. Bu doğrultuda Türkiye'de elektrikli araç satışları da giderek artıyor. Tabii bu sadece ülkemiz için geçerli değil.
Amerika Birleşik Devletleri de elektrikli araçların bir hayli yaygın olduğu ülkelerden birisi. Bu doğrultuda ülkedeki bazı eyaletler, uzun bir süredir araçları kablosuz bir şekilde şarj eden otoyollar üzerinde çalışıyor. Bazı bölgelerde test edilen bu sistem ile araçların sadece tekerlerinin yere değmesi ile şarj edilebilmesi hedefleniyor. Son olarak Indiana eyaletinde bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar…
Elektrikli otomobilleri şarj eden otoyol projesi, ağır araçlar için test edilecek
Eyaletteki Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi, traktör römorklarından binek otomobillere kadar çeşitli elektrikli araç tipleri için otoyollarda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayacak sistem üzerinde uzun bir süredir çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında saatte 65 mil hızla giden elektrikli otomobilleri şarj edecek otoyol hazırlanmıştı. Şimdi ise sıra kamyonlara geldi.
Indiana Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı'nın (INDOT) desteğiyle yürütülen proje, önemli bir aşamaya ulaştı. Öyle ki otoyoldaki kablosuz şarj sisteminin kamyon gibi ağır taşıtlara ne ölçüde güç verebileceği ölçülecek. Bunun için 1 Nisan yani dün itibariyle Batı Lafayette şehrindeki US Highway 231/US Highway 52 yolu üzerindeki çeyrek millik test yatağında inşaat başlatıldı.
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Bu test için Cummins Inc. adlı bir ABD'li şirket tarafından sağlanan elektrikli kamyon kullanılacak. Testin ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsiz. Eyalet yönetimi, önümüzdeki birkaç yıl içinde eyaletler arası yolların bir kısmına bu kablosuz şarj sistemini kurmayı hedefliyor.
Şu anda Indiana dışındaki birkaç eyalet ve ülke, elektrikli araçları kablosuz olarak şarj eden otoyolları test ediyor. Ancak bu sistemin en zor kısmı, ağır kamyonlara uygulamak. Zira bu araçlar şehir dışındaki yollarda şehir içindekinin aksine daha hızlı hareket ediyor. Bu bağlamda yüksek enerjiye ihtiyaç duyuyorlar.
Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi tarafından yapılan testin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araçları kablosuz şarj eden otoyol sistemi ülkemizde de uygulanabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Indiana'da elektrikli araçları kablosuz şarj eden otoyol projesi kamyonlar için test edilecek - Son Dakika
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