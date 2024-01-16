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Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar! - Son Dakika
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Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar!

Akıllı telefon modelleri ile bilinen Infinix, şimdi dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıktı. 13. Nesil Intel işlemcilerden güç alan Infinix INBook Y4 Max, 16 inç ekranı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. Piyasada uygun fiyatlı modelleri ile ünlenen Infinix, şimdi dizüstü bilgisayar kategorisine yeni modeli ile giriş yapıyor. INBook Y4 Max isimli yeni dizüstü bilgisayarını bugün tanıtan şirket, bu modelde 16 inç büyüklüğünde ekranlar kullanıyor. Yüzde 87 ekran-gövde oranına sahip olan bu panel, Full HD görüntü kalitesine ve 300 nit tepe parlaklığa sahip. Standart klavye tasarımı ile gelen INBook Y4 Max, klavyenin hemen altında 7,06 inç büyüklüğünde AG Glass dokunmatik paneli barındırıyor. Ses çıkışı için 2 Watt'lık bir hoparlörü üzerinde taşıyan cihaz, alüminyum alaşımlı metal kasa tasarımına sahip. Toplam ağırlığı ise 1,78 kilogram. Gücünü 13. Nesil Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcilerden alan Infinix INBook Y4 Max, 16 GB'a kadar RAM bellek desteği sunuyor. 512 GB SSD'ler ile yeterli depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, elektriksel anlamda gücünü 70Wh'lık pilinden alıyor. 65W hızlı şarj desteği sunan bu pil, kısa sürede tam şarja ulaşıyor. Windows 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkan INBook Y4 Max, üzerinde HDMI 1.4, 3,5 mm jak, MicroSD kart, USB-A ve USB-C bağlantı noktalarını taşıyor. 22 Ocak'ta satışa sunulacak olan Infinix INBook Y4 Max, 458 Dolar fiyat etiketine sahip.

Infinix\'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM\'li dizüstü bilgisayar!
16.01.2024 - 00:28,
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Akıllı telefon modelleri ile bilinen Infinix, şimdi dizüstü bilgisayarı ile karşımıza çıktı. 13. Nesil Intel işlemcilerden güç alan Infinix INBook Y4 Max, 16 inç ekranı ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Infinix'in yeni dizüstü bilgisayarının özellikleri.

Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar!

Piyasada uygun fiyatlı modelleri ile ünlenen Infinix, şimdi dizüstü bilgisayar kategorisine yeni modeli ile giriş yapıyor. INBook Y4 Max isimli yeni dizüstü bilgisayarını bugün tanıtan şirket, bu modelde 16 inç büyüklüğünde ekranlar kullanıyor. Yüzde 87 ekran-gövde oranına sahip olan bu panel, Full HD görüntü kalitesine ve 300 nit tepe parlaklığa sahip.

Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar!

Standart klavye tasarımı ile gelen INBook Y4 Max, klavyenin hemen altında 7,06 inç büyüklüğünde AG Glass dokunmatik paneli barındırıyor. Ses çıkışı için 2 Watt'lık bir hoparlörü üzerinde taşıyan cihaz, alüminyum alaşımlı metal kasa tasarımına sahip. Toplam ağırlığı ise 1,78 kilogram.

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Gücünü 13. Nesil Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcilerden alan Infinix INBook Y4 Max, 16 GB'a kadar RAM bellek desteği sunuyor. 512 GB SSD'ler ile yeterli depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, elektriksel anlamda gücünü 70Wh'lık pilinden alıyor. 65W hızlı şarj desteği sunan bu pil, kısa sürede tam şarja ulaşıyor.

Windows 11 işletim sistemi ile kutusundan çıkan INBook Y4 Max, üzerinde HDMI 1.4, 3,5 mm jak, MicroSD kart, USB-A ve USB-C bağlantı noktalarını taşıyor. 22 Ocak'ta satışa sunulacak olan Infinix INBook Y4 Max, 458 Dolar fiyat etiketine sahip.

Kaynak: Shiftdelete
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Intel, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Infinix'ten uygun fiyatlı, 16 GB RAM'li dizüstü bilgisayar! - Son Dakika
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