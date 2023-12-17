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İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar - Son Dakika
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İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

İngilizce öğrenmenin birçok yolu vardır ve cep telefonlarına indirilebilecek İngilizce konuşma uygulamaları da bunlardan biridir. Bu haberde, lise ve üniversitede öğrenilemeyen İngilizce'yi öğretecek en iyi uygulamaları bulabilirsiniz. Duolingo, Busuu, Cambly, Memrise ve Mondly gibi uygulamalar, İngilizce öğrenmek ve pratik yapmak için kullanılabilir.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar
17.12.2023 - 13:13,
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İngilizce'yi nasıl öğrenebiliriz? İngilizce öğrenmenin bir çok yolu var. Bu yollardan bir tanesi de cep telefonlarınıza indirebileceğiniz İngilizce konuşma uygulamalarıdır. İşte lise ve üniversitede öğrenemediğimiz İngilizce'yi öğretecek uygulamalar…

En iyi İngilizce konuşma uygulamaları

Yolda, durakta, ders aralarında ve boş zamanlarınızda yabancı dil öğrenmemizi sağlayacak İngilizce konuşma uygulamaları sayesinde hem öğrenip hem de vaktinizi kaliteli şekilde geçirebilirsiniz. Telefonunuza bu uygulamaları indirerek başlayabilirsiniz.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Duolingo

Dualingo sadece İngilizce değil, öğrenmek istediğiniz birçok yabancı dili geniş bir arşivde barındırıyor. İngilizce seviyenize göre gelişme kat edeceğiniz bu uygulama sayesinde dinleme ve anlamanıza ek olarak yeni kelimeler öğrenip konuşma becerinizi geliştirebilirsiniz. Sizi, bölüm tamamladıkça farklı kategorilere ulaştıracaktır. Yani oyun tadında öğrenme imkanı sağlıyor.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Busuu

Akla ilk gelen İngilizce konuşma uygulamalarından olan Busuu, hem dil öğrenmek hem de pratik yapmak için kullanılabilecek bir uygulamadır. Buna ilaveten konuşma ve yazma dersleri, telaffuz örnekleri ve hafıza alıştırmaları gibi özelliklere sahip.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Her telefonda olması gereken en iyi uygulamalar!

Cambly

İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek için kullanacağınız Cambly ile ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan etkileşimli dersleri alarak İngilizce öğrenebilirsiniz. Buna ilaveten ana dili İngilizce olan eğitmenlerle, çevrimiçi ders yapabilirsiniz.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Memrise

Memrise, oyunlaştırma yöntemiyle dil öğretiyor. Size, öğrendiğiniz dilde sistematik bir şekilde kelime ya da ifade öğretmeye odaklanıyor. Bunların altında ise konuları kategori olarak hazırladığı kelime öğrenme kursları var. Özetle öğreneceğiniz dili konulara bölüyor. Çünkü beynimiz birbiriyle ilişkili kelimeleri beraber öğrendiğinde, kalıcılığı daha uzun oluyor.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Mondly

Mondly bizlere 33 dil seçeneği sunuyor. Uygulama, dilleri en hızlı şekilde öğretmek adına tümdengelim yöntemini kullanıyor. Böylelikle örnek cümlelerle öğrenmeniz gereken yapılar, size bir bütün şeklinde gösteriliyor. Bununla birlikte, üzerinde görsellerin bulunduğu kelime kartlarını çalışıp kelime bilginizi güçlendirebiliyorsunuz.

Diyalog odaklı olan ve konuşmayı hızlandırmayı hedefleyen uygulamada karşılıklı konuşma canlandırıp sesinizi kaydedeceğiniz bir aşama da var. Bu aşamada chatbot kullanıyorlar. Açıklamak gerekirse Chatbot'lar vasıtasıyla ve ses tanıma teknolojisi sayesinde Mondly, sizin sesinizi kaydedip kendinizi dinleyerek hatalarınızı düzeltmenize yardımcı oluyor.

İngilizce öğrenmek için en iyi uygulamalar

Siz de beğenerek kullandığınız İngilizce konuşma uygulamalarını yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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