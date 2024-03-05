Instagram, kullanıcıların daha iyi bağlantı kurmasına ve sohbet etmesine yardımcı olacak DM özelliklerini devreye aldı. Bu özelliklerin arasında en çok gönderilen mesajların düzenlebilmesi yer alıyor. Peki Instagram DM düzenleme özelliği nasıl kullanılacak?
Instagram DM düzenleme gerçek oldu
Meta tarafından Instagram için yayınlanan güncellemeler arasında mesajları gönderdikten 15 dakika sonrasına kadar düzenleme, gelen kutusunun üst kısmına üç sohbete kadar sabitleme ve okundu bilgisini sohbet bazında değiştirme bulunuyor.
Instagram DM düzenleme özelliği sayesinde yanlış gönderdiğiniz veya değiştirmek istediğiniz mesajlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaksınız. Mesajı gönderdikten 15 dakika sonrasına kadar üstüne tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Ancak mesajın yanında "düzenlendi" şeklinde bir ibare olacağını da belirtelim.
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Kullanıcılar artık DM'de hızlı kullanım için favori çıkartmalarını kaydedebilecek. Bir mesajı yanıtlarken çıkartma, GIF, video, fotoğraf veya ses kaydı ekleme gibi gelişmiş seçenekler mevcut olacak.
Ayrıca arkadaşlar arasında "doğru havayı oluşturması" için daha fazla sohbet teması da ekleniyor. Yeni temalar arasında Love, Lollipop, Avatar gibi birçok farklı tür yer alıyor. Temalar, sohbet adına dokunarak ve mevcut seçenekler arasından seçim yaparak uygulanacak.
Yeni özelliklerle Instagram, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için daha fazla yol sunuyor. DM artık hata düzenleme, önemli sohbetlere öncelik verme ve yanıtlara görsel öğeler ekleme konusunda daha fazla esneklik sunacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Instagram DM Özelliği ile Mesajları Düzenleme Devrede - Son Dakika
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