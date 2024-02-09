Intel önümüzdeki yıllarda Core Ultra serisi altında bircok işlemci sunacak. Şirketin yapay zeka yeteneklerine önem vermesi ve büyük bir dönüşüm başlatması bekleniyor. Yapay zekaya odaklanan Bartlett Lake-S işlemcilerin özellikleri ortaya çıktı.
Intel Bartlett Lake-S LGA 1700 pini ile uyumlu olacak
Intel, Bartlett Lake-S ile yapay zeka odaklı bir işlemci ailesi sunmak istiyor. Bu çiplerin, yapay zeka işlem gücü gerektiren uç ve ağ uygulamaları için optimize edildiği söyleniyor.
Yeni sızıntılara göre Bartlett Lake-S serisi hala LGA 1700 soketini kullanacak. Bu, Intel'in LGA 1700 platformunun daha uzun ömürlü olmasını istediğini gösteriyor. Ayrıca şu anda satışta olan anakartlar ile uyumlu olacağı anlamına geliyor.
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İşlemcilerin, 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına kadar değişen yapılandırmalarla Raptor Cove ve Gracemont çekirdeklerine sahip olması bekleniyor. Grafik görevlerinin ise Ultra HD Graphics 770 olarak bilinen entegre Intel Xe GPU tarafından güç alacağı söyleniyor.
Bartlett Lake-S ailesini diğer modellerden ayıran nokta ise yapay zeka iş yüklerinde verimlilik sunması olacak. Temel gücün 65 watt civarında olduğu söyleniyor. Yapay zeka görevlerine yönelik optimizasyonlarla büyük ağ cozumlerine güç vermesi mümkün görünüyor.
Intel, 15. Nesil Arrow Lake serisini yıl sonuna doğru tanıtmaya hazırlanıyor. Yapay zeka odaklı Bartlett Lake-S serisinin lansman tarihi ve fiyatlandırması ise belirsiz.
Şirket, hızla büyüyen yapay zeka pazarında liderlik için yarışıyor. TSMC ve Samsung ile rekabeti nasıl yürüteceğini zamanla göreceğiz.
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Son Dakika › Teknoloji › Intel, Bartlett Lake-S İşlemcileriyle Yapay Zeka Odaklı İşlemci Ailesi Sunacak - Son Dakika
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