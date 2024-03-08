Intel ile Amerika Arasında Dev Çip Anlaşması

Teknoloji

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Intel ile Amerika yönetimi arasında büyük bir çip anlaşması imzalandı. Buna göre, şirket Amerikan ordusunun ve istihbarat teşkilatının faaliyetleri için üst düzey çip tedariği sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde meclisten çıkan onay kararıyla birlikte, Intel ülkedeki savunma sektörünün en önemli firmalarından biri haline geldi. Ayrıca tam 3.2 milyar euro değerindeki anlaşmanın şirketin hisse değerinde de önemli bir artışa sebep olması bekleniyor. Böylece çip sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte tüm detaylar…

Intel ile Amerika arasında dev anlaşma!

Amerika yönetiminin yürürlüğe koyduğu Çip ve Teknoloji Düzenlemesi kapsamında, Intel gibi birçok çip firması ülkede üretim yapmak için milyar dolarlık teşvikler alıyor. Yapay zeka teknolojilerinin çip ihtiyacını artırmasıyla birlikte bu alandaki çalışmalarına hız veren ülke yönetiminin, yakın zamanda Chipzilla ile de yaklaşık 3 milyar euroluk bir işbirliğine gitmesi bekleniyor.

Bu son yatırımla birlikte, Intel'in teşvik paketinden toplamda 9.2 milyar euro elde edeceği konuşuluyor. Yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, 2024 yılı firma için oldukça iyi başlamış gibi görünüyor. Yerli çip firmalarının yanında, TSMC gibi uluslararası şirketlerin de ülkede faaliyet göstermeleri karşılığında büyük paralar aldığı biliniyor. Tüm bu gelişmelerin, çip sektörüne olumlu yansıyacağı düşünülmekte.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika'nın uygulamaya koyduğu çip stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.