Intel'in Lunar Lake işlemcisiyle oyuncu laptoplarına büyük değişim - Son Dakika
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Teknoloji

Intel'in Lunar Lake işlemcisiyle oyuncu laptoplarına büyük değişim

Intel\'in Lunar Lake işlemcisiyle oyuncu laptoplarına büyük değişim

Intel'in yeni nesil Lunar Lake işlemcisi, ince ve hafif oyuncu laptoplarının performansını artıracak. Intel'in Xe2 Battlemage mimarisiyle güçlendirilen entegre grafikler, daha yüksek kare hızlarına ulaşmayı sağlayacak. Ancak bu sızıntıya temkinli yaklaşmak gerekiyor ve rekabet de oldukça sert. AMD'nin Strix Point işlemcisi ve Qualcomm'un ARM tabanlı işlemcileri de oyuncu laptopları için önemli seçenekler arasında yer alıyor.

29.04.2024 21:10
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İnce ve hafif oyuncu laptopları, Intel 'in yeni nesil Lunar Lake işlemcisine dair ortaya çıkan yeni sızıntılara göre büyük bir değişim yaşayacaklar. Intel'in gelecek nesil Xe2 Battlemage mimarisiyle güçlendirilen entegre grafiklerinin potansiyel performans seviyesi, entegre ekran kartlarının yakın gelecekte daha yüksek kare hızlarına ulaşmak için ciddi şekilde geliştiğini gösteriyor.

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Bir SiSoftware benchmark sonucuna göre, Lunar Lake işlemcisini kullanan HP Spectre x360 laptopun önceden yayımlanmış bir örneğinin olduğu görülüyor. Bu örnek donanım, Intel'in Xe2 Battlemage mimarisiyle güçlendirilmiş Lunar Lake (Intel Core Ultra 200V) işlemcisine sahip.

Intel'in Lunar Lake işlemcisiyle oyuncu laptoplarına büyük değişim

Söz konusu benchmark sonucunda, Intel Arc entegre grafik çözümü için bir test sonucu gösteriliyor. Ekran kartının özellikleri 56 Yürütme Birimi (Execution Units – EU) ve 1,75 GHz hızında çalışan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu grafik birimi, 17W güç tüketiyor. Bu özelliklerle ekran kartı 2.108 Mpix/s performans elde ediyor. Bu da Intel'in Lunar Lake grafiklerinin Meteor Lake'e göre iki kat daha hızlı olacağı iddiasını destekliyor.

Ancak bahsedilen laptop önceden yayımlanmış bir model olduğu için, bu bilgilere temkinli yaklaşmak önemli. Ayrıca ekran kartının 56 EU ile tam olarak donatılmış olmadığı, amiral gemisi Xe2-LPG Battlemage grafik çözümünün 8 Xe Çekirdeği ile çalıştığı söylentileriyle karşılaştırıldığında, bu donanımın bir kesintiye uğramış versiyonu olduğu da belirtiliyor.

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Bununla birlikte bu sızıntının yanlış olabileceği veya sahte olabileceği, ayrıca sadece tek bir benchmark sonucuna dayandığı da unutmayalım. SiSoftware'in grafik testleri için en iyi seçenek olmadığı da aşikar. Ancak tüm bu detaylara rağme, Intel'in Lunar Lake ile entegre ekran kartların gerçekten etkileyici olabileceği yönünde ciddi bir işaret var.

Lunar Lake'in, ince ve hafif oyuncu laptoplarını zorlu uygulamaları ve çağdaş oyunları daha iyi çalıştırma konusunda yeni bir seviyeye taşıyabileceği düşünülüyor. Ancak rekabet de oldukça sert. AMD'nin Strix Point işlemcisi, laptop işlemcileri arasında önemli bir potansiyele sahip ve Lunar Lake'in rakibi olarak görülüyor.

Qualcomm'un Snapdragon X Elite (ve Plus varyantları) gibi ARM tabanlı işlemciler de ince ve hafif oyuncu laptopları için ilginç bir seçenek sunuyor. Emülasyon sayesinde x86 yazılımını çalıştırabilen ARM tabanlı işlemcilerin gelişmesi de laptop pazarında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Intel'in Lunar Lake işlemcisiyle oyuncu laptoplarına büyük değişim - Son Dakika

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