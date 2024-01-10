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Intel, yapay zeka özellikli otomobil çipleri üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Intel, yapay zeka özellikli otomobil çipleri üzerinde çalışıyor

Intel, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için otomobillerde kullanılacak yapay zeka ile geliştirilen yeni bir çip üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket ayrıca enerji yönetimi ve güvenlik özelliklerini artırmak için Silicon Mobility şirketini satın almayı planlıyor.

Intel, yapay zeka özellikli otomobil çipleri üzerinde çalışıyor
10.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:30
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Yapay zeka teknolojisinin hayatın her alanında yer almasıyla birlikte Intel de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için otomobillerde kullanılacak yapay zeka ile geliştirilen yeni bir çip üzerinde çalıştığını duyurdu. İşte detaylar!

Yapay zeka ile geliştirilen otomobil çipleri geliyor!

Las Vegas'ta düzenlenen ve onlarca teknolojiyi tanıklık eden CES 2024 fuarı sonunda başladı. Bu fuar kapsamında ise önemli teknoloji şirketleri dikkat çeken duyurularla karşımıza çıktı. Bu şirketlerden biri de Intel oldu.

Intel, CEO'su birkaç ay önce yapay zekayı her şeye dahil etme planlarını açıkladı. Bu açıklamadan aylar sonra ise yapay zekanın ilk olarak nerede kullanılacağı belli olmaya başladı. Şirket, otomotiv sektörü için yapay zeka odaklı çipini fuar kapsamında duyurdu.

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Ayrıca Intel, kolaylaştırılan enerji yönetimi yoluyla elektrikli ve hibrit elektrikli araçların verimliliğini de artırmayı amaçlıyor. Bunun için bir Fransız şirketi olan Silicon Mobility'yi satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Ayrıca Intel'in Otomotiv Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Weast konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Intel, sektörün en büyük sorunlarını çözmek için 'tüm araç' yaklaşımını benimsiyor. Araç platformu genelinde yenilikçi yapay zeka çözümleri sunmak, sektörün elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde yol almasına yardımcı olacak."

Intel, yapay zeka özellikli otomobil çipleri üzerinde çalışıyor

Şirket, ayrıca Intel'in bu çiplere sahip araçların daha iyi asistanlara ve video konferans yeteneklerine kavuşacağını belirtiyor. Öte yandan arka koltuktaki yolcular için video oyun seçeneklerinin de olacağını ekliyor. Bununla birlikte eller serbest sürüş için sürücü izleme sistemi gibi güvenlik özelliklerinin de yer alacağı belirtiliyor.

Peki, siz Intel otomobil yapay zeka çipleri için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Intel, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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