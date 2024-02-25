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iPhone 14 Pro serisiyle hayatımıza giren Dinamik Ada, çoğu iPhone kullanıcısının severek kullandığı önemli bir özellik. Ancak Apple, 2022 yılında tanıttığı Dinamik Ada özelliği için farklı tasarımlar da denemiş. Doğrusu paylaşılan bazı Dinamik Ada tasarımı örnekleri gerçekten de kullanışsız görünüyor.

iPhone 14 Pro için Dinamik Ada tasarımı örnekleri ortaya çıktı

Apple, bir özelliği geliştirmeden ve son haline getirmeden önce tabiri caizse kırk elekten süzüyor. MacRumors'un ortaya çıkardığı eski Dinamik Ada tasarımları bu anlamda özelliğin nereden nereye geldiğini gösteriyor.

Apple'ın yıllarca çentikten vazgeçmeye çalıştığı ve bir alternatif düşündüğü sızıntıları karşımıza çıkıyordu. Bildiğiniz gibi Apple, ilk olarak iPhone X modeliyle hayatımıza çentik tasarımını getirdi. İlk zamanlarda çok eleştirilen çentik, bir süre sonra iPhone modelleriyle özdeşleşti. Peki Apple, daha önce nasıl Dinamik Ada tasarımları denedi?

Apple ilk olarak fiziksel çentiğe ek olarak açılıp kapanabilen bir dinamik ada tasarımı yaptı. Daha çok Android modellerde görünen açılır yan menülere benzeyen bu tasarım hiç bir zaman gerçek olmadı. Diğer bir model ise bir dönem Androidlerde de çok rastladığımız çentiğin siyah bildirim ekranı ile kapatılması çözümüydü.

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Ancak Apple, bu çözümü de hiçbir zaman benimsemedi. Ortaya çıkan diğer tasarımlar ise son dönem ortaya çıkan Dinamik Ada tasarımına daha çok benziyor. Bu tasarımlarda Dinamik Ada için tüm üst kısmı kaplama gibi alternatifleri görüyoruz. iPhone 14 Pro ile gelen Dinamik Ada tasarımı bugün bildirimlere göre esnek boyutlarda karşımıza çıkıyor. Apple'ın ise ilk başlarda küçük ve büyük tasarımlar denediği ortaya çıkıyor.

Apple iPhone 15 modellerinde ise Dinamik Ada özelliğini tüm modellere getirdi. Tahminler firmanın FaceID ve sensörleri tamamen ekran altına alacağı yönünde. Ancak bunun iPhone 16 modellerine yetişip yetişmeyeceği net değil. Ayrıca Apple'ın bu değişim sonrası iPhone modellerinden Dinamik Ada özelliğini kaldırıp kaldırmayacağı da merak konusu.

Peki siz iPhone Dinamik Ada tasarımı örneklerini nasıl buldunuz? Bunlardan birini deneyimlemek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.