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iPhone 15 Pro Max'i bilgisayar gibi kullanın! - Son Dakika
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iPhone 15 Pro Max'i bilgisayar gibi kullanın!

Apple'ın iPhone 15 serisi, bilgisayar gibi kullanılabilecek donanıma sahip. Klavye ve mouse bağlanarak çift ekran deneyimi yaşanabiliyor.

iPhone 15 Pro Max\'i bilgisayar gibi kullanın!
18.12.2023 - 23:14,
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Akıllı telefon dünyasının en güçlü ismi Apple, iPhone 15 serisiyle sektörün yine çıtasını belirledi. Eylül ayında tanıtılan seri hakkında bugüne kadar birçok inceleme videosu yayınladık. Bugünkü içeriğimizde ise bilgisayar gibi donanıma sahip cihaza klavye ve mouse bağlamaya çalıştık.

iPhone 15 Pro Max'i bilgisayar gibi kullanın!

Bilindiği üzere Apple, kendisi için radikal olarak kabul edilecek bir kararla Lightning girişinden vazgeçip Type-C'ye geçiş yaptı. Bu girişle ilgili çekilen içeriklerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Cihazı, bir bilgisayar gibi kullanmak için yaptıklarımız içeriğimizde.

Çift ekranda iPhone deneyimi! İşte USB-C ile yapabilecekleriniz

Klavye için Bix tarafından üretilen BX-KEYHUB01'i tercih ettik. Klavyeye baktığımızda ince bir tasarım göze çarpıyor. Kablolu klavye 225 gramlık bir ağırlığa sahip. Mouse olarak da Lecco'nun MG1102'sini tercih ettik. Aydınlatmalı mouse'un üzerinde kafatası deseni bulunuyor. Ayrıca üzerindeki tuşlar iPhone 15 Pro Max ile de uyumlu çalışıyor.

Mouse'u bağladığınızda direkt olarak Mouse imlecini ekranda göremiyorsunuz. Öyle ki iPhone üzerinde görebilmek için yapmanız gereken bazı şeyler var. İlk olarak AssistiveTouch açarak aktif etmelisiniz. Mouse hassasiyetini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Bix BX-KEYHUB01 Çok Işlevli Klavye satın almak için:

https://app.hb.biz/g01eHVWUPpCK

Lenovo Lecoo MG1102 Kablolu RGB Gaming Oyuncu Mouse & Mousepad satın almak için: https://bit.ly/41tnVMH

Kaynak: Shiftdelete
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