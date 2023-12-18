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iPhone 15 Pro Max'in Dayanıklılık Testleri - Son Dakika
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iPhone 15 Pro Max'in Dayanıklılık Testleri

iPhone 15 Pro Max'in dayanıklılık testleri, düşme, suya dayanıklılık ve bükülme gibi senaryoları simüle ederek cihazın sağlamlığını ortaya koydu. Test sonuçları, cihazın darbelere karşı direnç gösterdiğini, suya dayanıklı olduğunu ve normal kullanımda baskılara karşı sağlam bir deneyim sunduğunu gösterdi.

iPhone 15 Pro Max\'in Dayanıklılık Testleri
18.12.2023 - 09:13,
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Teknoloji dünyasının en gözde ürünlerinden biri olan iPhone serisi, her yeni modeliyle daha da gelişmiş özellikler sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılamaya devam ediyor. iPhone 15 Pro Max, şık tasarımı, gelişmiş özellikleri ve iddialı performansıyla dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro Max'e ne oldu?

iPhone 15 Pro Max'e ne oldu?

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iPhone 15 Pro Max'in en dikkat çeken özelliklerinden biri dayanıklılığı. Bu iddiayı test etmek için, farklı yüksekliklerden ve farklı zeminlerden düşme testleri yapıldı. Beton zemine düşürme, merdivenlerden düşürme ve yan yüzeylere düşme gibi senaryolar simüle edildi. Sonuçlar, cihazın çoğu durumda darbelere karşı direnç gösterdiğini ve ekranın çatlama veya ciddi hasar olmaksızın dayandığını gösterdi.

Modelin IP68 sertifikalı su ve toza dayanıklılık özelliği bulunuyor. Bu özelliği test etmek için cihaz su altında bırakıldı ve farklı derinliklerde suya maruz bırakıldı. Cihaz, belirtilen derinlik ve süreler boyunca suya karşı dayanıklılığını korudu. Bu özellik, günlük kullanımda suya maruz kalma durumlarında cihazın sağlamlığını gösteriyor.

Bir diğer önemli test ise sıkıştırma ve bükülme testleri oldu. Cihazın ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için kontrollü bir ortamda sıkıştırma ve bükülme testleri yapıldı. Sonuçlar, iPhone 15'in sağlam bir yapıya sahip olduğunu ve normal kullanımda yaşanabilecek baskılara karşı direnç gösterdiğini ortaya koydu.

iPhone 15, dayanıklılık testlerinden Blueo'nun da önemli etkisiyle başarıyla geçtiğini gördük. Düşmelere, suya ve baskılara karşı gösterdiği direnç, günlük kullanımda kullanıcılarına sağlam bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak, herhangi bir teknolojik cihaz gibi, kullanıcıların dikkatli ve özenli kullanımı bu dayanıklılığı artırabilir.

Kaynak: Shiftdelete
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