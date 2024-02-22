iPhone 15 Serisinin Pil Ömrü İki Katına Çıktı

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 15 ailesi kullanıcılardan karışık geri dönüşler aldı. Özellikle Pro'larda yaşanan ısınma ve sağlamlık sorunları uzun süre gündemde kalırken, şirket kısa bir süre önce seriyle ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. iPhone 15 serisinin pil ömrü iki katına çıktı.
Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncelledi
Apple, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla iPhone 15 serisinin bataryalarını yeniden test ettiğini duyurdu. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Zira akıllı telefonların bataryaları daha önce duyurulandan çok daha yüksek kapasiteleri karşılayabiliyor.
Bu konuyu biraz daha açacak olursak; daha önce markanın online destek belgelerinde iPhone 15 serisi modellerin 500 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruduğu ifadesi yer alıyordu. Ancak yapılan son testlerde cihazların 1.000 şarj döngüsünden sonra pillerinin yüzde 80'ini koruyabildiği tespit edildi. Bu da iki katlık bir artışa işaret ediyor.
Daha önce görülmedi: iPhone 16 Pro ve Pro Max'in renkleri ortaya çıktı!
Bu gelişmeyle birlikte iPhone 15 serisinin online destek belgelerinde şarj döngüsüyle ilgili bir güncelleme yapıldı. Bunun yanı sıra markanın eski iPhone modellerinin de pil döngülerini benzer şekilde araştırdığı söyleniyor. Ancak bu makalenin yazıldığı sırada halen eski modeller için "500 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruduğu" ifadesi karşımıza çıkıyor.
Tabii şirketin neden akıllı telefonlarını yeniden teste tabi tuttuğu da merak konusu. Bunun ardından AB'de faaliyet gösteren akıllı telefon ve tablet üreticilerine yönelik Haziran 2025'te yürürlüğe girecek düzenleme yatıyor.
Bu kapsamda telefon ve tablet üreticilere enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma ve kazara düşmeye karşı dayanıklılık gibi konularda A'dan G'ye olacak şekilde bir not verilecek. Bu noktada puanlamanın pil ömrü kısmında akıllı telefonların bataryalarının 800 şarj döngüsünden sonra batarya kapasitelerinin yüzde 80'ini koruması gerekliliğinin yer alması nedeniyle Apple'ın cihazlarını yeniden teste tabi tutmaya başladığı söyleniyor.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 15 Serisinin Pil Ömrü İki Katına Çıktı - Son Dakika
Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?