iPhone 16 Pro Ekranıyla Fiyatları Artacak mı?

Apple, her zaman yaptığı gibi bu yılın sonlarında doğru yeni iPhone serisini duyuracak. iPhone 16 serisi, bir önceki seri olan iPhone 15 serisine oranla farklılıklar içerecek. Bu farklılıklardan biri de ekran donanımı olacak. Daha büyük ve masraflı ekranlar barındıracak seride beklenmeyen fiyat artışları olabilir mi? iPhone 16 Pro ekranı tüketicilere ek masraflar mı doğuracak?
iPhone 16 Pro ekranı nasıl olacak?
Apple'ın Pro iPhone serisini daha büyük ekranlar kullanarak daha da farklılaştıracağı bildiriliyor. Apple, şimdiye kadar yaptığı gibi 6,1 inç iPhone 16 ve 6,7 inç iPhone 16 Plus ekran boyutlarını taklit etmek yerine bu yıl iPhone 16 serisi dört farklı ekran boyutuna sahip olacak.
Tanınmış Apple analistlerine ve boyutlarıyla ilgili sızdırılmış CAD şemalarına göre iPhone 16 Pro, 6,27 inç OLED panel içerecek. Resmi özelliklerde bu muhtemelen 6,3 inç ekran olarak listelenecek, iPhone 16 Pro Max ise 6,85 inç OLED panelle donatılacak. "Pazarlama materyallerinde ekran pekala 6,9 inçe kadar yuvarlanabilir.
Ekran köşegeninde 0,2 inçlik bir artış elde etmek için Apple'ın, ana iPhone 16 Pro serisi ekran tedarikçileri olan Samsung ve LG'den "sınır azaltma yapısı" adı verilen yöntemi uygulamasını istediği iddia ediliyor. Bu yöntem, yalnızca ekran sürücüsü devresi için gerekli olan kenarlardaki etkin olmayan alanın tıraşlanması ve fiziksel olarak mümkün olan minimum düzeye bağlanması anlamına geliyor.
Apple, iPhone 16 ile Rus ruleti oynuyor! Bir modelin pil kapasitesi düşecek
Bu, özellikle ekran sürücüsü devresinin bulunduğu alt çerçeve için geçerli. Alt çerçevenin kesilmesi bu nedenle LG ve Samsung için işin en zor kısmı olacak. Her iki şirketin de Apple'a, daha zorlu ekran üretim gereksinimleri nedeniyle üretim verimini daha fazla artıramayacaklarını bildirdiği iddia ediliyor.
Özellikle Samsung'un üretiminin yalnızca yarısını Apple'a sağlayan LG, Samsung gibi ölçek ekonomisine güvenemeyeceği için üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in daha ince alt çerçevesi için tedarikçileri çeşitlendirmek, LG'nin Apple'ın üretim standartlarına bağlı kalarak ekranları daha ucuz hale getirmesine olanak tanıyacak.
Apple için bu, maliyetleri kontrol altında tutmak ve daha büyük ekranlara rağmen iPhone 16 Pro serisini iPhone 15 Pro ile aynı fiyata sunmak anlamına gelebilir. Elbette diğer farklılıklar ve maliyetler cihazın fiyatını yukarı çekebilir ancak ekran bunlardan birisi olmayabilir.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Pro Ekranıyla Fiyatları Artacak mı? - Son Dakika
Apple, FaceTime için yerleşik bir kamera ve ek uygulamalarla birlikte gelebilecek yeni bir Apple TV sürümü üzerinde çalışıyor. Yeni Apple TV, hareket tabanlı kontrollere de sahip olacak ve daha büyük bir ekranda görüntülü görüşme yapma imkanı sunacak.
Son sızıntıya göre, yeni nesil Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının çıkış tarihi 2024 yılının 4. çeyreğinde olacak. Ürünlerin bir önceki nesle göre %10 daha pahalı olması bekleniyor. Yeni serinin performans artışı sunmasıyla birlikte AMD'nin gerisinde kalması bekleniyor.
Tecno, Pova 6 Pro reklamında OnePlus ve Nothing markalarıyla dalga geçerek viral oldu. Tecno'nun reklamında, Nothing'in şeffaf tasarımına benzerlik gösteren Pova 6 Pro tasarımı kullanıldı. Nothing CEO'su Carl Pei ise bu dalga geçmeye karşılık vererek Tecno'yu iğneledi.
Rockstar Games, GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanırken Türk oyuncular tarafından Türkçe dil eklenmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. Şirketin bu kampanyaya nasıl cevap vereceği merak konusu.
Elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı arttıkça, kişisel kullanım için geliştirilen şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da artıyor. Koenigsegg markası için tasarlanan Envera, yüksek performanslı araçlar için taşınabilir bir batarya şarj istasyonu sunuyor. Envera, gücünü ve tasarımını Koenigsegg Agera'dan alıyor ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. 7.2 kW güç sağlayabilen bu taşınabilir şarj istasyonu, 100 – 400 volt AC voltaj uyumluluğu ve hem Tip 1 hem de Tip 2 AC şarj portlarına sahip. İsteğe bağlı olarak DC hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre ve toprak hata koruması gibi güvenlik önlemlerine sahip olan Envera, sadece Koenigsegg süper otomobillerini değil, diğer markaların elektrikli araçlarını da şarj edebiliyor. Taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hızlı şarj kapasitesi, çeşitli uyumluluk, güvenlik özellikleri, dayanıklı ve sağlam yapısı, uzun şarj kablosu, kullanıcı dostu arayüz ve üstün tasarımıyla Koenigsegg Envera, elektrikli araç sahiplerine pratik, güvenli ve şık bir şarj çözümü sunuyor.
Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı iPhone 16 serisinde, iPhone 16 Plus modelinin pil kapasitesi yüzde 8 düşecek ve 4006 mAh olacak. Bu durum, serideki diğer modellerde pil kapasitesinde bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.
Araştırmacılar, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlar tarafından simüle edilmesini sağlayacak yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma, bilgi kaybı ve iki bilgisayarı birleştirmenin zorluğu gibi iki ana sorunu çözüyor ve klasik bilgisayarların mevcut kuantum bilgisayarlardan daha az kaynak kullanarak hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Kuantum ve klasik bilgisayarları birleştirmenin potansiyel faydaları arasında artırılmış işlem kapasitesi, daha geniş uygulama alanları, hata toleransının artması, enerji verimliliği, kuantum algoritmalarının erişilebilirliği, güvenlik ve şifreleme, bilimsel araştırmaların ilerlemesi yer alıyor.
Son yıllarda yapay zekanın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte Spotify da yeni bir adım atıyor. Buna göre platform, yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Spotify'ın şimdi ise yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğini test ettiği açıklandı. Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS kullanıcıları ile test edilen bu özellik sayesinde metin girerek çalma listesi oluşturabileceksiniz. Özellik sayesinde müzik türlerini (klasik, rap/hip-hop, rock, caz gibi) temel alarak veya ruh halinize özel şekilde (mutlu hissettiren şarkılar veya adrenalin dolu anlar için enerji verici müzikler gibi) listeler hazırlayabileceksiniz. Spotify için yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğinin herkes için ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?