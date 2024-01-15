Geçtiğimiz yıl iPhone 15 ailesini piyasaya süren Apple, özellikle Pro'larda sağlamlık ve ısınma sorunları nedeniyle kullanıcılardan karışık eleştiriler aldı. ABD'li üretici vakit kaybetmeden iPhone 16 serisi üzerinde çalışmalara başlarken, performans ve tasarım gibi konularda kritik fikirler veren raporlar da gelmeye başladı. Son olarak iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi ortaya çıktı. İşte iPhone 16 bilinen özellikleri ve tanıtım tarihi!

iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi sızdırıldı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Jeff Pu, yaklaşan iPhone 16 serisi ile ilgili yeni teknik detayları paylaştı. Buna göre serinin tüm modellerinde 8 GB RAM kullanılacak. Bu, özellikle markanın son zamanlarda standart ve Pro'lar arasındaki teknik özellik farklılıklarını artırdığı gerekçesiyle eleştirildiğini dikkate aldığımızda olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Bununla birlikte standart modellerde halihazırda Pro'larda kullanılan Wi-Fi 6E bağlantı desteği mevcut olacak.

iPhone 15 serisi RAM kapasitesi:

iPhone 15: 6GB

iPhone 15 Plus: 6GB

iPhone 15 Pro: 8GB

iPhone 15 Pro Max: 8GB

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iPhone 16 serisi RAM kapasitesi (Söylenti):

iPhone 16: 8GB

iPhone 16 Plus: 8GB

iPhone 16 Pro: 8GB

iPhone 16 Pro Max: 8GB

Bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası Apple'ın yaklaşan iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler yapmayacağı yönündeydi. Ancak bu durum son zamanlarda değişmeye başladı. Zira iPhone'larla ilgili paylaştığı kritik bilgilerle ön plana çıkan AppleTrack geçtiğimiz hafta iPhone 16 Pro'da önemli bir tasarım değişikliğinin olacağını gözler önüne serdi.

Görünüşe göre iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Dinamik Adanın boyutları küçülecek. Hatta marka iPhone 14 ve 15'lerde kullandığı hap tasarımının aksine yeni modellerde Android'de sıklıkla karşımıza çıkan delikli ekran tasarımına geçecek.

iPhone 16 Pro'nun ekranının 6,1 inçten 6,3'e çıkması beklenirken, Pro Max'in paneli 6,9 inç boyutlarında olacak. Bunun yanı sıra 15 Pro Max'e özel olan 5x tetraprism optik zoom kamera yaklaşan serinin standart Pro modelinde de kullanılacak. Dahası, Pro'larda 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameranın 1/2,55 inç 48 Megapiksele yükseltileceği ifade ediliyor. Son olarak serinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 özellikleri ve tasarımıyla beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!