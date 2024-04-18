Her zaman olduğu gibi iPhone 17 serisinin detayları henüz iPhone 16 çıkmadan ortaya çıkmaya başladı. Apple'ın iPhone 16 serisini Eylül 2024'te tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus ekran özelliklerini ortaya çıkardı. İddialara göre iki nesil sonraki iPhone serisinin Plus modeli şimdiki modellerden daha küçük ekrana sahip olacak. İşte detaylar…
iPhone 17 Plus, ekran açısından beklentiyi karşılayamayabilir
Ünlü bir Apple analisti tarafından bugün yayınlanan rapora göre Apple, iPhone 17 serisinde bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu değişiklik özellikle Plus modeli almayı düşünen kullanıcılar için önemli. Söylenenlere göre Apple, iPhone 17 Plus modelinde şimdiki iPhone 15 Plus modelinden daha küçük bir ekran kullanacak.
Henüz iPhone 16 serisinin özellikleri bile kesinleşmemişken 17 serisi hakkında konuşmak ne kadar tuhaf olsa da bu iddialar bazen doğru çıkabiliyor. Fikir olması açısından gelin beraber iPhone 15 ekran boyutlarına ve iPhone 16 beklenen ekran boyutlarına bakalım.
Tanıtıma gerek kalmadı! iPhone 16 serisinin tasarımı sızdı
İşte iPhone 15 serisi ekran boyutları:
iPhone 15: 6.1 inç
iPhone 15 Plus: 6.7 inç
iPhone 15 Pro: 6.1 inç
iPhone 15 Pro Max: 6.7 inç
Apple, iPhone 16 serisinde Pro modellerinin ekranlarını büyütecek. İşte beklenen iPhone 16 ekran ölçüleri:
iPhone 16: 6.1 inç
iPhone 16 Plus: 6.7 inç
iPhone 16 Pro: 6.3 inç
iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç
iPhone 15 ve iPhone 16 serisi ekran boyutları böyleyken, iPhone 17 serisinde hangi ölçülerde geleceği belli değil fakat iddialar doğruysa Plus modelinde bir küçülme bekleyebiliriz.
Peki ya siz iPhone 17 Plus boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, ekranda küçülmeye gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 17 Plus, ekran açısından beklentiyi karşılayamayabilir - Son Dakika
AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?