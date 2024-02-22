Apple\'ın iPhone Modelleri 2023 Yılında En Çok Satan Akıllı Telefonlar Oldu

Apple, iPhone ile küresel akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Android amiral gemilerinin güçlü donanımlarına rağmen, Apple'ın ekosistemi ve marka sadakati satış ivmesini artırmaya 2023 yılında da devam etti ve en çok satan akıllı telefon, iPhone oldu.
2023 yılının en çok satan on akıllı telefondan yedisi iPhone!
2023'ün en çok satan ilk yedi akıllı telefonunun tamamı iPhone'lardan oluşuyor. Android ekosistemindeki cihazlar, Apple'a yetişemedi. Counterpoint'in son raporuna göre, Aralık 2023'te iPhone 14 serisi ve iPhone 15 serisi üstünlüğünü korurken, iPhone 13 de tüketiciler arasındaki güçlü varlığını sürdürdü.
iPhone 14, toplam iPhone satışlarında önemli bir paya sahip olarak 2023 yılının en çok satan akıllı telefonu oldu. Apple'ın genel satışları 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla sabit kalsa da, şirket Android rakiplerinin satışlarının azaldığı bir ortamda pazardaki konumunu korumayı başardı.
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Aralık 2023'te en çok satan ilk 10 akıllı telefon arasında yalnızca Samsung'un uygun fiyatlı Android cihazları yer aldı ve bu da tüketicilerin üst düzey Android amiral gemileri yerine Apple'ın premium ürünlerini tercih ettiğini gösteriyor.
Ocak 2024'te önemli Android amiral gemisi piyasaya çıkmasına rağmen Samsung Galaxy S23 serisi gibi amiral gemisi cihazların en çok satanlar listesinde yer almaması, Android'in küresel pazardaki rekabette pek de yer alamadığını gösteriyor.
Counterpoint'in yalnızca Aralık 2023'e odaklanıyor. Ancak Canalys'in raporu, 2023 yılının tamamında iPhone'ların hakimiyetini daha net gösteriyor. Samsung'un küresel akıllı telefon pazarındaki varlığı alt sıralarla sınırlı kaldı ve Galaxy A54 5G gibi orta sınıf cihazlar ilk 10'da yer aldı.
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2024 yılına baktığımızda iPhone 15 serisinin popülaritesiyle Apple'ın ivmesinin yılın ileriki süreçlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Çinli markalar da yeni cihazlarla pazara giriş yapabilir. Bununla birlikte, akıllı telefon pazarında daha fazla çeşitlilik görmek için ortak bir istek var ve Android cihazların satışlarının artması, platformun ve genel akıllı telefon ekosisteminin uzun vadeli sağlığı için çok önemli görülüyor. Zira bildiğiniz gibi rekabet, geliştirir.
Siz iPhone cihazların en çok satan akıllı telefonlar listesinde ilk 7 sırayı kaplaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Apple'ın iPhone Modelleri 2023 Yılında En Çok Satan Akıllı Telefonlar Oldu - Son Dakika
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