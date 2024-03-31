Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, her sene bir ana sürüm çıkarıyorken, yıl içinde de birçok güncelleme yayınlıyor. Bu güncellemeler ise telefon için yenilikler ve hata düzeltmeleri getiriyor. Bu bağlamda yeni sürümleri kurmanın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki iPhone için iOS güncelleme nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım…
iPhone için iOS güncelleme nasıl yapılır?
iPhone'unuzu yeni iOS sürümüne yükseltmek için bilmeniz gerekenler var. Öncelikle cihazı şarja takmanızda fayda var. Zira güncelleme yapma işlemi bir hayli güç harcadığı için telefonunuzun şarjı bitebilir. Tabii zaten yüksekse şarja takmaya gerek olmayabilir. Batarya seviyesinin en az yüzde 30 olması tavsiye edilir.
Bununla birlikte güncelleme için ihtiyaç duyulduğu kadar depolama alanı olduğuna emin olmalısınız. Eğer yeterli boşluk yoksa, galerinizden gereksiz olduğunu düşündüğünüz fotoğraf veya videoları silebilir veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.
iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir? [Detaylı rehber]
Son olarak önemli bir nokta daha var. Güncellemeyi indirmeden önce Wi-Fi bağlantısında olduğunuzdan emin olmanızda fayda var. Zira bazı yeni sürümler birkaç gigabayt dosya boyutunda olabiliyor. Bu bağlamda güncelleme indirmek, size tanınan mobil verinizin önemli bir kısmını harcayabilir. O halde lafı çok uzatmadan "iPhone güncelleme nasıl yapılır?" sorusunun cevabına geçelim.
iOS sürümünü güncellemek için öncelikle iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Akabinde Genel > Yazılım Güncelleme kısmına girin. Burada yeni bir güncelleme varsa indirmeyi başlatabilir ve bundan sonra kurulum aşamasına geçebilirsiniz.
iPhone için iOS güncellemesi yapmak için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Genel kısmına giriş yapın.
3. Adım: Yazılım Güncelleme butonuna dokunun.
4. Adım: Yeni bir güncelleme geldiyse "Yükle" butonuna dokunarak indirmeyi başlatabilirsiniz.
5. Adım: Güncelleme indikten sonra "Şimdi Güncelle" butonuna dokunarak kurulum işlemini başlatabilirsiniz.
Yeni güncellemeyi yaptıktan sonra herhangi bir problem ile karşılaştıysanız, bir önceki sürüme geri dönmeyi düşünebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili içeriğimize ulaşabilirsiniz.
iOS 15 yükleyip pişman olursak? iOS sürüm düşürme nasıl yapılır?
Son Dakika › Teknoloji › iPhone için iOS Güncelleme Nasıl Yapılır? - Son Dakika
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Apple, otomobil tipine göre rota önerme özelliği için patent aldı. Apple Haritalar, elektrikli otomobil kullanıcılarını da sevindirecek bu özellikle birlikte alternatif rotalar oluşturabilecek ve yakın şarj istasyonlarına göre rota önerme imkanı sunabilecek.
Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
Sony'nin yeni bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PlayStation 5 Pro modelinin teknik özellikleri, selefine yakın olacak. Rapora göre PSSR'yi destekleyen ve eklenen veya artırılan ışın izleme efektleriyle 4K 60 FPS deneyimi sunacak oyunlar bu etiketi taşıyacak. Konsolun mevcut modele göre yüzde 28 daha hızlı bir bellek alt sistemine ve yüzde 45 daha hızlı bir GPU'ya sahip olacağı doğrulandı. PlayStation oyunları için 'PS5 Pro için Geliştirilmiş' etiketi gereklilikleri de açıklandı. Ancak PS5 Pro'nun vaat edilen 4K 60 FPS deneyimini tüm oyunlarda sunması beklenmiyor. Sony'nin CPU mimarisini güncellememeyi tercih ettiği için saat hızında yalnızca yüzde 10'luk bir artış sağlayacak. PS5 Pro'nun 8 Zen2 çekirdekli özel bir AMD Viola APU'ya ve 60 İşlem Birimli yeni RDNA3 grafiklerine sahip olduğu söyleniyor.
Görsel paylaşım platformu Pinterest, reklam gelirlerini artırmak için Google ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda hisse değeri düşerken, Google iş birliğiyle değer kazanmaya başladı. Pinterest'in geleceği ve eski başarılı günlerine dönüp dönemeyeceği ise merak konusu.
Son yıllarda elektrikli araçlar, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Ancak işin içinde elektrik olduğu için yangın riski de olmuyor değil. Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir Tesla markasına ait elektrikli otomobilde yangın çıktı. Sürücü otomobili terk ettikten sonra alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Rusya Başkanı Vladimir Putin, yabancı oyun ürünlerine bağımlılığı azaltmak ve ithalat kısıtlamalarını aşmak için harekete geçti. Ülke içinde bağımsız bir oyun ekosistemi geliştirmeyi hedefleyen Putin, yerli donanım, yazılım ve bulut altyapısı oluşturma ihtiyacını vurguladı. Uzmanlar, sıfırdan bir sistem inşa etmenin en az 10 yıl sürebileceğini düşünüyor. Başarılı olması halinde bu hamle, Rusya'ya milyarlarca dolarlık bir finansman sağlayabilir ve Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına rakip olabilir.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2024 Çin İnternet Medya Forumu, çevrimiçi içeriğin geliştirilmesindeki yeni zorluk ve görevlerin ele alındığı bir platform sağlıyor. Etkinliğe hükümet yetkilileri, medya temsilcileri ve internet şirketlerinden heyetler katılıyor. Forumda, internet medyasının entegre gelişimi, teknolojik ilerleme ve medya endüstrisinde verimliliğin artırılması gibi konular ele alınacak.
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. Merakla beklenen seçim sonuçlarını anbean Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Sizin düşünceleriniz neler ?