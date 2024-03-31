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Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, her sene bir ana sürüm çıkarıyorken, yıl içinde de birçok güncelleme yayınlıyor. Bu güncellemeler ise telefon için yenilikler ve hata düzeltmeleri getiriyor. Bu bağlamda yeni sürümleri kurmanın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki iPhone için iOS güncelleme nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım…

iPhone için iOS güncelleme nasıl yapılır?

iPhone'unuzu yeni iOS sürümüne yükseltmek için bilmeniz gerekenler var. Öncelikle cihazı şarja takmanızda fayda var. Zira güncelleme yapma işlemi bir hayli güç harcadığı için telefonunuzun şarjı bitebilir. Tabii zaten yüksekse şarja takmaya gerek olmayabilir. Batarya seviyesinin en az yüzde 30 olması tavsiye edilir.

Bununla birlikte güncelleme için ihtiyaç duyulduğu kadar depolama alanı olduğuna emin olmalısınız. Eğer yeterli boşluk yoksa, galerinizden gereksiz olduğunu düşündüğünüz fotoğraf veya videoları silebilir veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

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Son olarak önemli bir nokta daha var. Güncellemeyi indirmeden önce Wi-Fi bağlantısında olduğunuzdan emin olmanızda fayda var. Zira bazı yeni sürümler birkaç gigabayt dosya boyutunda olabiliyor. Bu bağlamda güncelleme indirmek, size tanınan mobil verinizin önemli bir kısmını harcayabilir. O halde lafı çok uzatmadan "iPhone güncelleme nasıl yapılır?" sorusunun cevabına geçelim.

iOS sürümünü güncellemek için öncelikle iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Akabinde Genel > Yazılım Güncelleme kısmına girin. Burada yeni bir güncelleme varsa indirmeyi başlatabilir ve bundan sonra kurulum aşamasına geçebilirsiniz.

iPhone için iOS güncellemesi yapmak için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Genel kısmına giriş yapın.

3. Adım: Yazılım Güncelleme butonuna dokunun.

4. Adım: Yeni bir güncelleme geldiyse "Yükle" butonuna dokunarak indirmeyi başlatabilirsiniz.

5. Adım: Güncelleme indikten sonra "Şimdi Güncelle" butonuna dokunarak kurulum işlemini başlatabilirsiniz.

Yeni güncellemeyi yaptıktan sonra herhangi bir problem ile karşılaştıysanız, bir önceki sürüme geri dönmeyi düşünebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili içeriğimize ulaşabilirsiniz.

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