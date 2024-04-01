Akıllı telefonlarda yıllardır kamera zamanlayıcısıyla fotoğraf çekmek mümkün. Ancak Apple'ın iPhone modellerine yerleştirdiği Sesle Denetim erişilebilirlik özelliği sayesinde artık yalnızca sesinizi kullanarak fotoğraflar çekebilirsiniz.
iPhone sesli komut ile fotoğraf çekmek
Sesle Denetim ilk olarak fiziksel engelli kullanıcılar için tasarlanmıştı. Ancak iPhone kullanıcıları bu özellikten yararlanmak için yeni yollar keşfetti. Twitter'daki paylaşımlara göre, Sesle Denetim ayarlarında özel bir sesli komut ayarlayarak, kamerayı uzaktan tetiklemek mümkün.
Bu destek sayesinde herhangi bir ses komutuyla fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu da kamera zamanlayıcısını kullanmak yerine sesli bir şekilde istediğini zaman kamerayı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle manzara ve toplu çekimlerde pratiklik sağlayabilir.
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Özelliği kullanmak için öncelikle iPhone'un Erişilebilirlik ayarlarından Sesle Denetim'i etkinleştirmelisiniz. Ardından, "fotoğraf çek" veya "peynir" gibi bir sesli komut oluşturmanız gerekiyor. Gürültülü ortamlarda net bir şekilde söyleyebileceğiniz bir kelime seçmenizi tavsiye ediyoruz.
Ayrıca kamera uygulamasında seri çekim modundan yararlanabilmek deklanşör düğmesini sola kaydırın. Bu sayede sesli komutla tek bir çekim yapmak yerine birden fazla fotoğraf kaydedebilirsiniz. Artık kamerayı başlattığınızda ve sesli komutu söylediğinizde iPhone otomatik olarak seri fotoğraflar çekecektir.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sesli komut ile fotoğraf çekme nasıl? iPhone kamera özelliklerini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone'larda Sesle Denetim ile Fotoğraf Çekmek Mümkün - Son Dakika
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