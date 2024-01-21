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iPhone SE 2020: Fiyatlar Yükselirken Hala Alınır mı? - Son Dakika
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iPhone SE 2020: Fiyatlar Yükselirken Hala Alınır mı?

Artan kur ve vergilerle birlikte iPhone fiyatları da yükseliyor. Bu nedenle kullanıcılar daha uygun fiyatlı iPhone modellerine yöneliyor. Bu şartlar altında iPhone SE 2020 hala alınır mı? İşte iPhone SE 2020'nin özellikleri ve detayları...

iPhone SE 2020: Fiyatlar Yükselirken Hala Alınır mı?
21.01.2024 - 00:31,
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Artan kur ve vergilerle birlikte iPhone fiyatları da giderek yükseliyor. Bu yüzden kullanıcılar nispeten daha uygun fiyatlı iPhone modellerine yöneliyor. Bütçeler giderek kısılıyor ve geriye kısıtlı sayıda iPhone modeli kalıyor. Bu şartlar altında iPhone SE 2020 hala alınır mı? İşte iPhone SE 2020 özellikleri ve detayları…

2024 yılında iPhone SE 2020 hala alınır mı? İşte iPhone SE 2020 özellikleri

15 Nisan 2020 tarihinde satışa çıkan iPhone SE 2020 o dönem iPhone 11 ailesinin de uzaktan akrabası sayılırdı. Apple o dönem kullanıcılarını dinlemiş ve artan fiyatlar karşısında nispeten daha uygun fiyatı olan 2. nesil SE modelini tanıttı. Apple otomobil markalarına özenmiş olmalı zira SE serisinin 2. ve 3. neslinde model yılını kullanmayı tercih etti.

Apple Store'larda iPhone SE 2020 olarak geçtiğimiz yıla kadar yer alan 2. nesil SE, iPhone 8 serisini bize anımsatan bir kasaya sahip. Hala TouchID sistemini kullanan SE 2020 o dönem X ve 11 ile gelen çentikli ekran trendini yakalayamadı. Bu çok büyük bir sorun değil zira çentikli ekranı yakalamış olsa da artık Dinamik Ada var. Yine demode kalacaktı kısacası.

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Tasarımla ilgili olarak söylenecek çok bir şey yok çünkü telefonun tasarımı gerçekten demode. Bununla birlikte cihaz 4,7 inç boyutunda özellikle küçük telefonlardan hoşlanan kullanıcılar için birebir. 12 Mp çözünürlükte tek bir arka kameraya sahip olan SE 2020, 6 çekirdekli 2.65 GHz frekanstaki A13 Bionic işlemcisine sahip. Bu işlemciyi iPhone 11 serisinden hatırlayacaksınız.

3 GB RAM ve 60 Hz tazeleme hızına sahip olan ekranı ile kullanıcılarına Apple ekosistemi deneyimi yaşatan SE 2, 1821 mAh pile sahip. Burada cihaz hakkındaki ikinci olumsuz özellik aslında ortaya çıkıyor çünkü A13 Bionic gibi güçlü bir işlemciyi 1821 mAh batarya ile beslemeye çalışıyorsunuz. Bu da kısa bir sürede batarya sağlığının düşmesine ve cihazın günde 2 hatta 3 kez şarja takılması anlamına geliyor.

iPhone SE 2020: Fiyatlar Yükselirken Hala Alınır mı?

Son olarak güncelleme sıklığından bahsedersek Apple tarafından açıklanan son verilerde iPhone 11'in önümüzdeki yıldan itibaren güncelleme desteğinin biteceğini belirtti. 11 serisi ile aynı çipe sahip olan iPhone SE 2020'ninde iPhone 11 ile hemen hemen aynı dönemlerde güncelleme desteğinin bitmesi bekleniyor.

Cihaz Türkiye'de 13 bin TL ile 21 bin TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. iPhone 11'e göre daha ucuz bir fiyata satılan SE 2020 iş ikinci el tarafına geldiğindeyse çok daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Peki sizce iPhone SE 2020 alınır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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