iQOO, bugün yeni amiral gemisi modeli için tarih verdi. Realme ve Redmi'nin benzer özelliklere sahip modellerine rakip olarak piyasaya çıkış yapacak olan iQOO Z9 Turbo, 24 Nisan'da gözler önüne sürülecek. İşte iQOO Z9 Turbo'nun ortaya çıkan tüm özellikleri.
iQOO Z9 Turbo rakiplerini geride bırakabilecek mi?
Realme geçtiğimiz günlerde GT Neo 6 modeli ile, Redmi ise Turbo 3 modeli ile haberlerimiz arasında yerini almıştı. Şimdi iQOO'da bu segmentteki modeli Z9 Turbo'yu duyurdu. 24 Nisan için tarih veren şirket, tam iki hafta sonra yeni amiral gemisi modeli Z9 Turbo'yu gözler önüne sürecek. Ancak sızıntılar cihazın özelliklerini şimdiden gözler önüne sürüyor.
Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alan Z9 Turbo, bu işlemciyi 12 ve 16 GB LPDDR5X RAM bellekler ile destekliyor. 1 TB UFS 4.0 geniş depolama alanı ile tüm dosyalarınızı saklamanıza imkan sunan Z9 Turbo, elektriksel anlamda gücünü 6000 mAh'lik bir pilden alıyor. Tüm sistemi Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çalıştıran cihaz, 6K VC ısı dağıtma ünitesi ile performanstan ödün vermiyor.
Redmi Turbo 3 lansman öncesi sızdı! İşte özellikleri ve tasarımı
6,78 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen iQOO Z9 Turbo, bu OLED ekranda 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın altında bir parmak izi sensörüne de yer veren cihaz, 2160Hz PWM karartma değerine ve 1,5K çözünürlüğe sahip. Ön tarafta taşıdığı 16 Megapiksel kamera ile kaliteli görüntüler kaydetmenize olanak sağlayan Z9 Turbo, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında ise 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Şimdilik Z9 Turbo hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Cihazın fiyatı ve renk seçenekleri şu anda belli değil. Bakalım Z9 Turbo, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili rakipleri Redmi Turbo 3 ve Realme GT Neo 6'yı geride bırakabilecek mi?
iQOO Z9 Turbo özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › iQOO Z9 Turbo, 24 Nisan'da Tanıtılacak - Son Dakika Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Lenovo Legion Y700, yeni sürümü Super Control Edition ile karşımıza çıkıyor. Yeni versiyon, birçok önemli iyileştirme ile birlikte geliyor ve oyun meraklılarını sevindiriyor. Cihazın özellikleri arasında 2560X1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, özel mikro-nano cam teknolojisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 6550 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ürünün fiyatı henüz belli değil. 2025 Audi S3, iç ve dış tasarımında getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen yeni S3, güçlü bir motorla donatılmış. İç mekanda ise kullanıcıya teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Yeni Audi S3, alçak süspansiyon sistemi ve hızlı durma yeteneğiyle rakiplerine göre tercih edilebilir bir model olarak öne çıkıyor. Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim. Facebook Messenger, kullanıcılara sohbetlerde albüm oluşturma, HD fotoğraf gönderme ve büyük dosya paylaşma özellikleri sunuyor. Kullanıcılar artık paylaşılan fotoğrafları albümlerde düzenleyebilir ve özel anları grup sohbetlerinde albüm olarak oluşturabilirler. Ayrıca, Word, PDF, Excel ve zip dosyalarını da doğrudan sohbetlerde gönderme imkanı bulunuyor. Bu yeni özellikler, Messenger'ı daha fonksiyonel bir iletişim aracı haline getiriyor. Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olacak bir AI destekli inovasyon platformu geliştirilecek. Platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu ortaklık, radyologların iş yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak. SpaceX, önümüzdeki dönemde açılması planlanan Vast Haven-1 isimli ticari uzay istasyonunda Starlink internet hizmetini sunmaya hazırlanıyor. Haven-1, yüksek hızlı lazer ışınları kullanarak geniş bant veri iletimi sağlayacak ve kullanıcılara WiFi erişimi sunacak. Starlink'in lazer bağlantısı, 100 Gbps'ye kadar veri iletim hızı sunarak Dünya'daki fiber optik hızlarıyla aynı seviyede olacak. Bu anlaşma, Starlink için lazer bağlantılarını dünyada sunan ilk ortaklık olacak ve SpaceX, diğer uzay araçları için de lazer bağlantı hizmeti sunmayı hedefliyor. BMW Grubu, geleceğin elektrikli otomobiller için batarya teknolojisinde önemli ilerlemeler yapmak amacıyla Rimac Technology ile uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, BMW'nin elektrikli otomobil batarya teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor. Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda beklenmedik takımların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor. Futbolseverler, yapay zekanın tahminlerine şüpheyle yaklaşsa da Türk takımlarının gelecekteki başarıları merakla bekleniyor. Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, kullanıcılar arasında sağlık sorunlarına neden oluyor. Baş ve boyun ağrısı, göz ağrısı gibi şikayetler artış gösteriyor. Apple henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Apple'ın yeni iPad ve iPad Pro modellerinde OLED ekran teknolojisini kullanacağına dair söylentiler güçleniyor. iPadOS 17.5 Beta güncellemesinde bulunan kod satırları, yeni iPad Pro'nun daha gelişmiş bir ekran teknolojisine sahip olacağını ortaya koyuyor. Yeni iPad Pro modelleri için dört farklı seçenek sunulması bekleniyor ve ekran üretimi için LG ve Samsung gibi büyük firmalar devreye giriyor. Apple'ın yeni iPad modellerini ne zaman tanıtacağı ise henüz açıklanmadı.
ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3RAM Bellek12GB/ 16GB LPDDR5XDepolama1TB UFS 4.0Pil6000 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Isı Dağıtma Ünitesi6K VCEkran6,78 inç OLED, 144Hz yenileme hızıParma İzi SensörüEkran AltındaÖn Kamera16 MegapikselAna Kamera50 MegapikselUltra Geniş Açılı Kamera8 Megapiksel
Son Dakika › Teknoloji › iQOO Z9 Turbo, 24 Nisan'da Tanıtılacak - Son Dakika
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Lenovo Legion Y700, yeni sürümü Super Control Edition ile karşımıza çıkıyor. Yeni versiyon, birçok önemli iyileştirme ile birlikte geliyor ve oyun meraklılarını sevindiriyor. Cihazın özellikleri arasında 2560X1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, özel mikro-nano cam teknolojisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 6550 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ürünün fiyatı henüz belli değil.
2025 Audi S3, iç ve dış tasarımında getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen yeni S3, güçlü bir motorla donatılmış. İç mekanda ise kullanıcıya teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Yeni Audi S3, alçak süspansiyon sistemi ve hızlı durma yeteneğiyle rakiplerine göre tercih edilebilir bir model olarak öne çıkıyor.
Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim.
Facebook Messenger, kullanıcılara sohbetlerde albüm oluşturma, HD fotoğraf gönderme ve büyük dosya paylaşma özellikleri sunuyor. Kullanıcılar artık paylaşılan fotoğrafları albümlerde düzenleyebilir ve özel anları grup sohbetlerinde albüm olarak oluşturabilirler. Ayrıca, Word, PDF, Excel ve zip dosyalarını da doğrudan sohbetlerde gönderme imkanı bulunuyor. Bu yeni özellikler, Messenger'ı daha fonksiyonel bir iletişim aracı haline getiriyor.
Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olacak bir AI destekli inovasyon platformu geliştirilecek. Platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu ortaklık, radyologların iş yükünü hafifletmek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını sağlayacak.
SpaceX, önümüzdeki dönemde açılması planlanan Vast Haven-1 isimli ticari uzay istasyonunda Starlink internet hizmetini sunmaya hazırlanıyor. Haven-1, yüksek hızlı lazer ışınları kullanarak geniş bant veri iletimi sağlayacak ve kullanıcılara WiFi erişimi sunacak. Starlink'in lazer bağlantısı, 100 Gbps'ye kadar veri iletim hızı sunarak Dünya'daki fiber optik hızlarıyla aynı seviyede olacak. Bu anlaşma, Starlink için lazer bağlantılarını dünyada sunan ilk ortaklık olacak ve SpaceX, diğer uzay araçları için de lazer bağlantı hizmeti sunmayı hedefliyor.
BMW Grubu, geleceğin elektrikli otomobiller için batarya teknolojisinde önemli ilerlemeler yapmak amacıyla Rimac Technology ile uzun vadeli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, BMW'nin elektrikli otomobil batarya teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacak.
Yeni bir yapay zeka modeli, önümüzdeki 100 yıl içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımlar hakkında bir tahminde bulundu. Ancak bazı tahminlerinde tutarsız olmasıyla sosyal medyada tepki topladı. İlginç şekilde kazanacak takımlar listesinde iki Türk takımı da bulunuyor. Yapay zeka ayrıca İspanyol devi Real Madrid'in de yeniden hızla büyüyeceğini öngörüyor. Buna göre önümüzdeki yüzyılda 10 şampiyonluk kazanarak zirveyi ele geçirecek. Ancak aynı zamanda beklenmedik takımların da kupayı kaldıracağını tahmin ediyor. Futbolseverler, yapay zekanın tahminlerine şüpheyle yaklaşsa da Türk takımlarının gelecekteki başarıları merakla bekleniyor.
Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, kullanıcılar arasında sağlık sorunlarına neden oluyor. Baş ve boyun ağrısı, göz ağrısı gibi şikayetler artış gösteriyor. Apple henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.
Apple'ın yeni iPad ve iPad Pro modellerinde OLED ekran teknolojisini kullanacağına dair söylentiler güçleniyor. iPadOS 17.5 Beta güncellemesinde bulunan kod satırları, yeni iPad Pro'nun daha gelişmiş bir ekran teknolojisine sahip olacağını ortaya koyuyor. Yeni iPad Pro modelleri için dört farklı seçenek sunulması bekleniyor ve ekran üretimi için LG ve Samsung gibi büyük firmalar devreye giriyor. Apple'ın yeni iPad modellerini ne zaman tanıtacağı ise henüz açıklanmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?