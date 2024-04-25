iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı

iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı

Uzun süredir beklenen iQOO Z9 Turbo, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 144Hz AMOLED ekran gibi özelliklerle tanıtıldı. 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle gelen cihaz, 275 ila 358 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

25.04.2024 09:09
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Uzun süredir iQOO'nun beklenen üst segment cihazı, Z9 Turbo, sonunda tanıtıldı. Z9 serisindeki en yeni telefon olarak duyurulan ve özellikleri ile yeni bir amiral gemisi katili olarak Android pazarında yerini alan Z9 Turbo, iQOO Z9 modeli ile birlikte duyuruldu. Özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak, tam bir fiyat performans cihaz olarak gelen Z9 Turbo, ilgi çekecek gibi duruyor. İşte iQOO Z9 Turbo özellikleri ve fiyatı…

iQOO Z9 Turbo, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor

Üretici firma tarafından en yeni teknolojilerle donatılan Z9 Turbo'nun işlemci tarafında gücünü bir ay önce tanıtılmış olan Snapdragon 8s Gen 3'ten aldığını görebiliyoruz. 3.0GHz hızında bir Cortex-X4 çekirdeği, 2.8GHz dört adet Cortex-A720 çekirdeği, ve 2.0GHz üç adet Cortex-A520 çekirdeğe ev sahipliği yapan işlemciye, 12GB ve 16GB LPDDR5X bellek ve 256GB ve 512GB UFS 4.0 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı

Ön panele geldiğimizde bizleri 6.78 inçlik 2800 x 1260 piksel, 144Hz yenileme oranı ve 4500 nit'e kadar parlaklık sunan bir AMOLED ekran karşılıyor. Toz ve düşmeye dayanıklılık sertifikası olan IP64'e sahip olan iQOO Z9 Turbo, 80W hızlı şarj desteği ile güçlendirilmiş 6,000 mAh batarya ile geliyor.

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Arka tarafta 1.95 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony LYT-600 ana kamera ve 1.79 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ile gelen cihaz, ön tarafta 16 megapiksel Samsung S5K3P9 kamera ile donatıldı.

iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı

Siyah, Yıldız Yağmuru Beyazı, ve Dağ Yeşili renkleriyle tanıtılan iQOO Z9 Turbo'nun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değilken, 29 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak.

İşte iQOO Z9 Turbo fiyatı ve özellikleri:

iQOO Z9 Turbo 12GB+ 256GB: 275 dolar

iQOO Z9 Turbo 16GB+ 256GB: 317 dolar

iQOO Z9 Turbo 12GB+ 512GB: 331 dolar

iQOO Z9 Turbo 16GB+ 512GB: 358 dolar

ÖzellikleriQOO Z9 TurboEkran6.78 inç (2800×1260 piksel) 1.5K AMOLED, 144Hz yenileme oranı480Hz dokunma örnekleme oranı4500 nit maksimum parlaklıkHDR10+, Dolby Vision3840Hz PWM Dimming, DC DimmingİşlemciSnapdragon 8s Gen 3Grafik İşlemcisiAdreno 735 GPURAM12GB/ 16GB LPDDR5xDepolama256GB/ 512GB UFS 4.0Kamera (Arka)50 Megapiksel Sony LYT-600 ana kamera, OIS8 Megapiksel ultra geniş açı kamera, f/2.2 diyaframÖn Kamera16 Megapiksel Samsung S5K3P9Parmak İzi SensörüEkran altıBağlantıUSB Type-C ses, Stereo hoparlörlerBoyutlar ve Ağırlık163.72×75.88×7.98mm; 194.9gToz ve Suya Dayanıklılık (IP64)EvetBatarya6000 mAh Hızlı Şarj80Wİşletim SistemiAndroid 14, Origin OS 4Bağlantılar5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4GPS: L1, Beidou: B1C+B1I, GLONASS: G1, Galileo: E1, QZSS: L1USB Type-C 2.0, NFC

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iQOO Z9 Turbo: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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