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İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek - Son Dakika
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İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni Kalkınma Yolu projesinin detaylarını açıkladı. Projenin en önemli parçası, İstanbul-Ankara arası mesafeyi 1.5 saate düşüren hızlı tren projesi. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek olan hat, İstanbul-Ankara arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya indirecek. Bakan Uraloğlu, projenin ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını ve 2028'de tamamlanmasını planladıklarını belirtti. İstanbul Ticaret Odası toplantısında yapılan açıklamada, son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığı da ifade edildi.

İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek
13.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada yeni Kalkınma Yolu projesinin detaylarını anlattı. Projenin en önemli parçası, İstanbul- Ankara arası mesafeyi 1.5 saate düşüren hızlı tren projesi.

İstanbul-Ankara arası mesafeyi 80 dakikaya düşürecek olan hat, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028'de de hayata geçirmiş oluruz. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattını gündeme aldık. Uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul-Ankara arası trenle 80 dakikaya gidilecek."

İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek

İstanbul Ticaret Odası toplantısında açıklama yapan Uraloğlu, son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için sadece bakanlık olarak 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Şu anda mevcut İstanbul-Ankara arası yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 5 saat sürüyor (Ankara garı-Söğütlüçeşme garı). Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek yeni hızlı tren hattının bu süreyi 80 dakikaya, yani yaklaşık 1.5 saate düşüreceği söylendi.

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Tabii şu anda bilet fiyatlarının nasıl olacağı hakkında bir detay verilmedi. Mevcut İstanbul-Ankara arası hızlı tren hattının fiyatları şöyle:

Standart Ekonomi: 430 TL

Standart Business: 645 TL

Standart Genç (13-26 yaş arası): 370 TL

Siz yeni süper hızlı tren hattı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek - Son Dakika
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