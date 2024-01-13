İstanbul-Ankara Arası Hızlı Tren Projesiyle Mesafe 1.5 Saate Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada yeni Kalkınma Yolu projesinin detaylarını anlattı. Projenin en önemli parçası, İstanbul- Ankara arası mesafeyi 1.5 saate düşüren hızlı tren projesi.

İstanbul-Ankara arası mesafeyi 80 dakikaya düşürecek olan hat, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028'de de hayata geçirmiş oluruz. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattını gündeme aldık. Uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul-Ankara arası trenle 80 dakikaya gidilecek."

İstanbul Ticaret Odası toplantısında açıklama yapan Uraloğlu, son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için sadece bakanlık olarak 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Şu anda mevcut İstanbul-Ankara arası yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 5 saat sürüyor (Ankara garı-Söğütlüçeşme garı). Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek yeni hızlı tren hattının bu süreyi 80 dakikaya, yani yaklaşık 1.5 saate düşüreceği söylendi.

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Tabii şu anda bilet fiyatlarının nasıl olacağı hakkında bir detay verilmedi. Mevcut İstanbul-Ankara arası hızlı tren hattının fiyatları şöyle:

Standart Ekonomi: 430 TL

Standart Business: 645 TL

Standart Genç (13-26 yaş arası): 370 TL

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