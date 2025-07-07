İTÜ'de Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Açıldı - Son Dakika
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Teknoloji

İTÜ'de Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Açıldı

07.07.2025 11:22
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İTÜ, Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü'nü açarak mezunlar vermeye başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan ve mezunlar vermeye başlayan Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü, 2020-2021 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başladı.

İlk mezunlarını veren bölümün başkanı Prof. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit, çalışmalarını ve eğitim sürecini AA muhabirine anlattı.

Yapay zekanın, içerikleri yeni oluşan bir alan olduğunu belirten Eryiğit, dünyada ve Türkiye'de birçok üniversitede hızla benzer programların açıldığının altını çizdi.

Eryiğit, bu alana öncülük yapan İTÜ'de ilk programlarını çok yüklü bir çalışmayla hazırladıklarını, sürekli araştırma, geliştirme süreci içinde ders içerikleri ve programlarda güncellemeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de yapay zeka alanında nadide bir bölüm oluşturduklarını ifade eden Eryiğit, "İkinci seneden itibaren diğer bölümlerimizden yoğun yatay geçiş talebi almaya başladık. İTÜ'nün en yüksek puanlı öğrenci alan iki bölümünden biri halindeyiz. Yapay zeka alanında araştırma yapan çok fazla iyi akademisyenimiz var." diye konuştu.

İlk defa geçen yıl yabancı dil hazırlık eğitimine gerek görülmeyen 5 öğrenciyi mezun ettiklerini, bu sene de 30 öğrencinin bölümden mezun olduğunu kaydeden Eryiğit, "Ülkeye faydalı gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizden mezun olan öğrencilerimizden ikisi şu anda İngiltere University of Sheffield'ten yüksek lisans kabulü aldı. Yaz aylarında gidip bir senelik yüksek lisanslarını tamamlıyor olacaklar. Umudumuz o ki gittiklerinde, bu üniversitede aldıkları eğitimin ne kadar yüksek kalitede olduğunu görecekler." dedi.

Prof. Dr. Eryiğit, teknolojileri insanlığın yararına geliştirmek ve iş gücünü daha kaliteli hale getirmek için çabaladıklarını, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirdiklerini vurguladı.

Yapay zeka ile kontrol sistemleri geliştiriyorlar

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Topal da yapay görme, biyometri, yüz tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi alanlarında çalıştıklarını ifade etti.

Yapay görmenin, insanların görüntüleri görme ve algılama yeteneğini bir şekilde yapay zekaya taklit ettirmeyi öğretmek olduğunu söyleyen Topal, bu teknolojinin insandan bağımsız güvenlik, üretim, endüstri kontrol sistemleri gibi birçok alanda kullanıldığını kaydetti.

Doç. Dr. Topal, "Yapay görme, çok köklü değişikliklere neden olacak. Sadece endüstri alanında değil, hukuktan, yargıdan eğitime, üretime birçok alanda şu anki bütün iş yapış şekillerimiz köklü bir şekilde değişecek." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencileriyle birçok çözüm üreten projeler geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Topal, "Bu projeler kapsamında çok farklı konular seçerek, bunları sadece bilgisayar destekli algoritmalarla insan müdahalesinden bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilecek, sorunu çözebilecek yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk nesil öğrencilerin çalışmaları

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan ve İngiltere'deki University of Sheffield'ten burslu yüksek lisans kabulü alan Kutay Arda Dinç ise İTÜ Doğal Dil İşleme Laboratuvarında gönüllü araştırmacı olarak çalıştığını, bitirme projesini de bu laboratuvarda yaptığını aktardı.

İTÜ'de aldığı eğitimin yurt dışından kabul görmesinin de etkili olduğunu vurgulayan Dinç, "Çok güncel projeler ve uluslararası standartlarda tanınan projeler yapıyoruz. Eğitimimiz boyunca genelde makine öğrenmesi temelleriyle başladık. Ondan sonra daha niş alanlara yöneldik. Doğal dil işleme veya yapay görme gibi. Üçüncü sınıftan sonra genel olarak herkes kendi alanını seçmiş oluyor. Ben doğal dil işleme alanına yöneldim." dedi.

Dinç, İngiltere'nin en iyi üniversitelerden University of Sheffield'ten kabul almasında, özellikle doğal dil işleme alanındaki projelerinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Aynı üniversiteden yüksek lisans kabulü alan diğer öğrenci Hakan Erdemir, eğitim öğretim süreci boyunca ilk iki yıl matematik üzerinde çalıştığını, sonrasında yapay zekanın önemli alanları üzerinde pratik çalışmalar yaptığını söyledi.

Erdemir, birçok ülkeden kabul aldığını ancak İngiltere'ye gitmeyi planladığını dile getirdi.

4. sınıf öğrencisi Furkan Ataç ise bir eserin hangi sanat akımına ait olduğunun yapay zeka ile tespit edilebilmesi için proje geliştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İTÜ'de Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Açıldı - Son Dakika

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