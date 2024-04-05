İzmir Atatürk Lisesi Öğrencisi Tunus\'ta Gümüş Madalya Kazandı

Google, Android 15 ile telefon kullanma süresini otomatik olarak kısaltacak

Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı şekilde düzenlemek istiyor. Buna göre telefonunuzu kullanmadığınızı tespit ettiğinde ekran zaman aşımı ayarını otomatik olarak kısaltacak. 'Adaptive timeout' (Uyarlanabilir zaman aşımı) isimli özellik sayesinde hem pil ömrünüz artacak hem de ekran dikkatiniz dağılmayacak. Uyarlanabilir zaman aşımı ile ilgili dizeler 'com.google' altında yer alıyor. Bu da özelliğin Pixel cihazlara özel olarak başlatılabileceğini gösteriyor. Daha önce Ekran dikkati isimli benzer bir özellik Pixel 4 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği sayesinde batarya ömrünüz de artacak. Google, ekranı kullanıma bağlı olarak inceleyecek ve kullanılmadığı takdirde kapatacak. Böylece batarya da gereksiz yere harcanmamış olacak. Günümüzde ekran zaman aşımını belirlemek mümkün. Ancak bu, manuel olarak çalışıyor. Örneğin, 30 saniyelik bir zaman aşımı belirlerseniz, ekranda hareket olmayan ilk 30 saniyeden sonra kendini kapatıyor. Google ise bunu uyarlanabilir hale getirmek istiyor.