İzmir Körfezi İçin Bilimsel Çalıştay

Teknoloji

İzmir'de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen körfezi kurtarma seferberliği kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Körfezin Geleceği İzmir'in Geleceği" sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sorunun çözümüne katkı sunma iradesi gösteren tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Çalıştayın İzmir Körfezi'ndeki problem için yapılmış en değerli çalışmalardan biri olduğunu aktaran Tugay, problemin siyaset diliyle değil bilimsel duyarlılıkla ve bilim insanı bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tugay, şunları kaydetti:

"Başından itibaren sunumları dinledikten sonra benim için tablo daha netleşti. Dünyada birçok şehirden örnekler verildi, birçok yerde görülebilen bir sorun olduğunu bilmek lazım. Buradaki durumun deniz ekosisteminin bozulmasıyla bağlantıları olduğu açık. Arka planda denizin içeriği ile ilgili değişim mutlaka var. Ama aynı zamanda iklim değişikliğinin de etkisi var. Bir konuşmacı, 'Denize taşınan tozlar alg patlamalarını tetikleyebilir' dedi. Bana bu daha önce söylenmişti. Bu alg patlamasından hemen önce yaşadığımız orman yangınıyla körfeze taşınan küller, orman yangını atıkları gerçekten alp patlamasını tetiklemiş gibi göründü bana. Yani böyle bir kanaat oluştu bende. Bunun tabii yüzde 100 doğruluğunu ben yapamam ama belki bilim insanları açıklayacak."

İzmir Körfezi yüzülebilir olmaktan çok uzak"

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise TÜBİTAK aracılığıyla körfezi izlediklerini ifade ederek, "Körfez suyunun kalitesi ile ilgili farklı bir tartışma yürüyor. Bir yerin yüzülebilir kalitede olduğunu kanıtlamak için birçok değere bakmak gerekiyor. Herhangi bir yer yüzmeye açılacaksa birçok parametrenin izlenmesi ve ona göre karar verilmesi gerekiyor. Bu nedenle biz İzmir Körfezi'nde bu değerlerin tamamını sağlamaktan çok uzaktayız." dedi.

Gürkan Erdoğan, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. fazını nisan ayında işletmeye almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Diğer katılımcılar

Çalıştay'da Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Ekolojisi ve Çevre Bilimleri Laboratuvarı Uzmanı Dr. Isac Yongquan Yuan, "Alg Patlamasında Modifiye Edilmiş Kilin Uygulanması", Norveç Ocean Therm Baş Teknoloji Yöneticisi Olav Hollingsaeter ise "Hava Kabarcığı Perde Uygulaması" konulu sunum gerçekleştirdi.

Programa çevrimiçi katılan ABD'li Peter Trigiani, "İzmir Körfezi'nde Ultrasonik Teknolojiyle Siyanobakteri ve Zararlı Alg Patlamalarının Tedavisi", Avustralyalı Dr. Andrews Watkinson ise "Zararlı Alg Patlamalarının Yönetimi" başlıklı konuşma yaptı.