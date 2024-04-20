JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak - Son Dakika
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Teknoloji

JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak

JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı\'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak

Çinli otomobil markası JAECOO, 7 PHEV ve 8 PHEV modellerini 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını duyurdu. Şirketin yeni SUV modelleri, tasarımları ve özellikleri ile dikkat çekiyor.

20.04.2024 15:09
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Çinli otomobil markası JAECOO, iki yeni hibrit SUV model ile karşımıza çıkacağını bildirdi. JAECOO 7 PHEV ve 8 PHEV modellerini 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacak olan şirket, araçların tasarımı ile şimdiden beğenileri topladı. İşte JAECOO'nun yeni SUV modelleri…

JAECOO 25 Nisan'da yeni SUV modellerini gözler önüne sürecek!

JAECOO bugün 25 Nisan'da gerçekleştireceği etkinliğin duyurusunu yaptı. Son dönemde oldukça popüler hale gelen SUV modeller arasında iki yeni model daha ekleyeceğini bildiren şirket, 25 Nisan'da gerçekleşecek olan Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 7 PHEV ve 8 PHEV modellerini tanıtacak. Tasarımları ve özellikleri ile dikkat çeken otomobiller, "yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni ekosistem" mottosu ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak

İki modelde de kullandığı geniş ızgara tasarımı, büyük jantlar ve far yapısı ile Rolls-Royce vari bir tasarıma imza atan JAECOO, otomobil ve yaşamı birleştirdiğini ifade ediyor. Dört tekerlekten çekiş teknolojisi çalışan iki yeni hibrit modeli tanıtmaya hazırlanan şirket, hem off-road hem de şehir yaşamına uygun olduğunu vurguluyor. Özellikle kampçılık gibi hobileri olanlar için özelleştirmeler sunduğunu açıklayan marka, dikkat çeken güvenlik özellikleri için lansmanı işaret ediyor.

Avrupa'da elektrikli araç satışları çakıldı! Peki neden?

Şimdilik hakkında pek fazla detaya ulaşamadığımız yeni Çinli SUV modelleri, 25 Nisan'da tüm dünyada tanıtılmış olacak. Ülkemizde de bu araçları sıkça görebileceğiz. Siz JAECOO 7'nin tasarımını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.

JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak

Kaynak: Shiftdelete

Pekin, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: JAECOO, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni hibrit SUV modellerini tanıtacak - Son Dakika
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