Jandarmanın yerli mayın temizleme araçları TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilendi - Son Dakika
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Jandarmanın yerli mayın temizleme araçları TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilendi

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Jandarmanın yerli mayın temizleme araçları TEKNOFEST Güneydoğu\'da sergilendi
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Jandarma ÖMAT'ın yerli ve milli ürünleri TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilendi; otonom mayın tespit aracı ve dört bacaklı robot sistemi tanıtıldı. Yaklaşık 51 kilogram ağırlığındaki robot 10 kilogram faydalı yük taşıyor; işaretlenen bölgelere müdahale etmesi hedefleniyor.

Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı tarafından kullanılan yerli ve milli ürünler TEKNOFEST Güneydoğu'da dikkat çekti. Jandarma İstihkam Astsubay Başçavuş Tayfun Özer," "Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı, 2017 yılında Jandarma İstihkam Komutanlığı bünyesinde kurulmuştur. Komutanlığı kurulduğu günden bugüne kadar 11 farklı ilde görev almıştır. Ağrı, Hakkari, Tunceli, Van, Siirt, Şanlıurfa, Hatay, Bitlis gibi illerde görev almıştır ve 6 milyon 934 bin metrekarelik bir alanda sosyoekonomik alanda katkı sağlamıştır. Sloganımız; yüzde 99 başarı felakettir'. Temizlenen her mayın kurtarılmış bir hayat demektir" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın mayın temizlemede kullandığı son teknoloji yerli ve milli araçlar TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilendi. Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı tarafından kullanılan otonom görev yapabilen uzaktan keşif ve mayın tespit aracı ile dört bacaklı robot sistemi göz doldurdu.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzaktan keşif ve mayın tespit aracı, mayınlı sahaları ve bu alanlardaki mayınların yerini belirleyerek işaretlemek üzere otonom çalışıyor. Araç üzerindeki dedektör sistemi, toprak altındaki metal unsurları tespit ediyor. Tarama sırasında hiçbir bölgeyi atlamadan alanın tamamını kontrol eden sistem, tespit ettiği noktaları işaretliyor. Dört bacaklı robot sistemi ile robot üzerine entegre edilecek faydalı yükler vasıtasıyla işaretlenen bölgelere müdahale etmesi hedeflenmektedir. Jandarmanın envanterinde bulunan yaklaşık 51 kilogram ağırlığındaki dört bacaklı robot sistemi, 10 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Jandarma İstihkam Astsubay Başçavuş Tayfun Özer, "Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı, 2017 yılında Jandarma İstihkam Komutanlığı bünyesinde kurulmuştur. Karakolların ve askeri bölgelerin etrafına güvenlik tesis etmek maksadıyla döşenmiş olan kara mayınlarının temizlenmesi faaliyetlerini icra etmektedir. İnsani maksatlı mayın temizliği; savaşlar ve çatışmalar sonrasında kara mayınları, patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı savaş artıklarının temizlenmesi, risk eğitimi verilmesi ve mağdurlara yardım sağlanması gibi faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. Bu çalışmaların temel amacı; sivillerin güvenliğini sağlamak, sosyoekonomik kalkınmayı desteklemek ve insani yardım faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaktır. ÖMAT Tabur Komutanlığı kurulduğu günden bugüne kadar 11 farklı ilde görev almıştır. Ağrı, Hakkari, Tunceli, Van, Siirt, Şanlıurfa, Hatay, Bitlis gibi illerde görev almıştır ve 6 milyon 934 bin metrekarelik bir alanda sosyoekonomik alanda katkı sağlamıştır" diye konuştu.

"Yüzde 99 başarı felakettir'. Temizlenen her mayın kurtarılmış bir hayat demektir"

"Yüzde 99 başarı felakettir'. Temizlenen her mayın kurtarılmış bir hayat demektir" diyen Özer, "Mayınlı alanların temizlik faaliyetleri, bu alanda özel olarak geliştirilmiş ve uluslararası standartlarla uyumlu teknolojik ürünler; metal tespit dedektörü, GPR dedektörleri, müdahale el aletleri gibi, hayvanla tespit sistemleri (ÖMAT köpeği), mekanik teçhizat (kırıcı, dövücü, elek sistemleri ve benzeri sistemler) ve balistik koruyucu malzemeler (mayın koruyucu elbise, mayın koruyucu bot ve koruyucu vizör gibi) malzemelerle icra edilmektedir. Sloganımız; yüzde 99 başarı felakettir'. Temizlenen her mayın kurtarılmış bir hayat demektir."

Kaynak: İHA
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