Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor

Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor

Japonya'nın Toyama Eyaleti, yaban hayatıyla giderek artan karşılaşmaların ardından bir yapay zeka (AI) ayı izleme sistemi başlatıyor. Bu pilot program, çeşitli güvenlik kameralarından canlı yayınları izleyerek, ayıların insan habitatlarına çok yaklaştığı alanları tespit etmeye yönelik bir çalışmayı kapsıyor. Yapay zeka, hareket eden nesneleri ayı veya diğer objeler olarak kategorize ediyor. Bu kameralar, hem kamu hizmeti şirketleri tarafından hem de mevcut hükümet gözetim ve afet yönetimi çabaları kapsamında kullanılıyor. Eğer başarılı olursa, diğer eyaletler de hükümet, özel ve ticari kameraları kullanarak bu sistemi benimseyebilir.

03.05.2024 09:14
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Japonya'nın Toyama Eyaleti, yaban hayatıyla giderek artan karşılaşmaların ardından bir yapay zeka (AI) ayı izleme sistemi başlatıyor. Bu pilot program, çeşitli güvenlik kameralarından canlı yayınları izleyerek, ayıların insan habitatlarına çok yaklaştığı alanları tespit etmeye yönelik bir çalışmayı kapsıyor.

Yapay zeka ayıları tespit ediyor

Yapay zeka, hareket eden nesneleri ayı veya diğer objeler olarak kategorize ediyor. Bu kameralar, hem kamu hizmeti şirketleri tarafından hem de mevcut hükümet gözetim ve afet yönetimi çabaları kapsamında kullanılıyor. Eğer başarılı olursa, diğer eyaletler de hükümet, özel ve ticari kameraları kullanarak bu sistemi benimseyebilir.

Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor

Iwate Eyaleti'nde, dağlarla Hanamaki şehri arasındaki nehirler boyunca kurulan 30 kamera ile benzer bir pilot çalışma zaten yürütülüyordu. Ussuri kahverengi ayılarının sıkça görüldüğü bu bölgelerde, bir ayı tespit edildiğinde izleme merkezi haberdar ediliyor ve bu bilgi daha sonra yerel halka dağıtılıyor.

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İnsanların Asya kara ayıları veya Ussuri kahverengi ayıları ile yollarının kesişmesi, Japonya'da giderek büyüyen bir problem haline geliyor. Bu durum, potansiyel olarak hayvanların azalan yiyecek kaynaklarından kaynaklanıyor olabiliyor. Japonya'nın azalan ve yaşlanan nüfusu da ayıların korkutulmamasına katkıda bulunuyor.

Hükümet, şubat ayında ayı önleme planını formüle etmeye başladı ancak ayıları uzaklaştırmak için yapay zeka kullanımı daha öncesine dayanıyor. 2022 yılında Nagaoka şehri'nin tepelik batı tarafında bulunan bir milli parkta bir ayı istila kontrol sistemi kuruldu.

Bu bulut tabanlı izleme sistemi, uygun personellere e-posta ile görüntü gönderen bir yapay zeka analiz fonksiyonu ve sensör kameralarını içeriyor. Yapay zeka, renkli fotoğrafların yüzde 86'sında ve siyah beyaz olanların yüzde 44'ünde doğru bir şekilde ayı tespit edebiliyor.

Ne yazık ki sistem sıklıkla rakunları, köpekleri ve porsukları ayı zannederek yanlış tanımlayabiliyor. Yine de yapay zeka kullanımı işçilik maliyetlerini yüzde 20 oranında azaltıyor. Son yapay zeka iyileştirmelerinin teknolojiyi daha güvenilir hale getirdiği veya en azından ortalama bir ayıdan daha zeki yaptığı umuluyor.

Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor

Yapay zekanın vahşi yaşam yönetiminde bu şekilde kullanılmasının potansiyel avantajları ve dezavantajları neler olabilir? Bu teknolojik atılım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Japonya, yapay zeka ile ayı izleme sistemini başlatıyor - Son Dakika

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